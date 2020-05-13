少了600元保證金 「永德言葉」出價最高者與3000萬都更宅擦身而過

財政部國產署今年第 2 批都更分回宅開標，列標的 25 戶最後標脫 4 戶，其中位於台北市大同區的「永德言葉」標脫 2 戶，首次列標、位於中正區的「正隆天第」也有 2 戶標脫；而「永德言葉」其中一戶因出價最高與次高者少了 600 元保證金，只能被迫與 3000 萬都更宅擦身而過。

本次國產署公告標售的 25 戶都更分回宅，分別為「永德言葉」3 戶、「正隆天第」4 戶、「耕曦」8 戶、「昇陽文薈」6 戶、「全坤威峰」2 戶、「忠泰鳳磐」以及「翔譽雙子星」各 1 戶。

根據國產署公告結果，本次招標僅「永德言葉」與「正隆天第」各自標脫 2 戶外，其餘標案全數鎩羽而歸。

座落於台北市大同區的「永德言葉」堪稱本次熱門標的，列標的 3 戶標的總共吸引 10 封標單搶標，其中一戶位於 3 樓最後以 3526 萬元得標，每坪單價約 78 萬元；另一戶位於 6 樓最後以 3436 萬元標脫，每坪單價約 76 萬元。

這戶位於 6 樓標的標的今天吸引 9 封標單搶標，但出價最高者因投標保證金為公司個人票，次高者則是算錯保證金等原因，最後少了 600 元保證金導致標單無效，而被迫與價值 3000 萬元的豪宅擦身而過，最後改由出價第三高的自然人得標。

而首次參與招標的「正隆天第」，本次共釋出 4 戶招標，最後標脫 2 戶。根據國產署公告，這兩戶坪數分別為 66 到 67 坪不等的標的，標脫價格分別為 6120 萬及 6170 萬元，換算每坪標售單價約落在 99 萬到 100 萬不等。

同樣位於中正區的「耕曦」雖與「正隆天第」僅一街之隔但行情卻是大不相同，本次公告標售的 8 戶中全部摃龜。

另外，位於台北市萬華區的「全坤威峰」與新北市三重區的「翔譽雙子星」儘管標售底價打了 95 折，但仍無助於點燃買氣，最後仍因乏人問津而以流標收場。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，「耕曦」與「正隆天第」雖只有一街之隔，但兩者市場熱度卻大相逕庭，主要是「耕曦」坪數較大、總價也高，因此相對較不具吸引力所致。