富邦媒未如預期獲納MSCI成分股 失望賣壓湧現跌逾半根停板

MSCI 明晟於台灣時間今 (13) 日清晨公布最新半年度調整，台灣成分股新增、刪除各 1 檔，而新增的個股中並未見先前國內部分投顧高度看好的富邦媒 (8454-TW)，盤中略見富邦媒湧現失望賣壓，一度重挫逾半根停板。

此次 MSCI 成分股調整中，矽力 - KY(6415-TW) 自全球小型指數成分股轉進全球標準指數，符合法人預期，潤泰全 (2915-TW) 則遭刪除，並轉列入全球小型指數成分股。

而富邦媒並未如國內法人預期進入此次名單，同時，有歐系外資出具報告首評，給予富邦媒「中立」評等，目標價為 470 元，也令投資人信心略見鬆動。

富邦媒第一季獲利創單季新高，在傳統淡季中反而受到宅經濟強勁發酵的帶動，且買氣延續至第二季，其 4 月合併營收約 48.25 億元，月減 7.64%，年增 28.9%，創同期新高，且增幅領先其他電商同業，掌握大者恆大優勢。

法人認為，富邦媒長期前景仍看好，尤其持續打造 momo 購物生態系統效益可期，不過，短期來看毛利率要大幅提高尚需時間，預計至少要等到 2022 年底完成的自動化倉庫完工才有利毛利表現。