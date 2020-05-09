 1

美中熱線破冰？川普：我與中國的關係非常不好

鉅亨網編譯羅昀玫
美中熱線破冰？川普：我與中國的關係非常不好。(圖片：AFP)
美中熱線破冰？川普：我與中國的關係非常不好。(圖片：AFP)
Tag
貿易協議第一階段貿易協議美中貿易協議貿易協議川普中國美國新冠非農就業失業

儘管美中貿易代表週五 (8 日) 提早熱線破冰，承諾使協議成功所需的政府基礎架構方面取得良好進展，但美中關係的不確定性依然存在，美國總統川普接受外媒訪問時透露，他對美中第一階段貿易協議的未來前景感到存疑。

美國總統川普週五 (8 日) 受訪時坦言，他與中國關係非常不好，他還沒有決定如何處理貿易關係。

川普坦言：「看看我與中國的關係非常不好，在疫情發生的幾個月前，我達成了一項偉大的貿易協議。一個月前，協議開始生效發揮作用，接著新冠疫情爆發，這推翻了很多東西。」

川普還沒有決定如何處理貿易關係。

川普說：「沒有其他國家與中國達成貿易協議，因為他們做不到，而且中國不願意做，中國有一條向美國敲詐的單行道。我們每年虧損 5000 億美元，5000 億美元… 所以我很糾結，如果你想知道真相的話，我還沒有決定如何處理貿易關係。」

川普近期數度威脅要對中國處理疫情不當進行制裁，表態加徵關稅是絕對的選項。川普週三表示，他正在密切關注中國是否按第一階段協議，履約購買美國農產品，他將在大約一周或兩周以後公布情況。

美國 4 月非農就業人口減少 2050 萬人，創下二戰後的最高紀錄，川普對此表示，毫無懸念，非農就業數據完全在意料之中，失去的工作將會很快回來，經濟活動是人為暫停的，樂觀預測美國經濟將在第三季轉型。