FDA前局長：美疫情進入第二階段 夏天可喘息 秋季面臨不同挑戰

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 週二表示，隨著 Covid-19 新確診病例增加速度放緩，美國當地疫情已進入第二局，夏季有望稍微喘口氣，但秋季恐面臨「不同威脅」。

Scott Gottlieb 說道：「我們已經目睹此病毒肆虐全球，現在美國也戮力應對這場流行病，且疫情開始趨於平穩，感染曲線可望下降。」

但他提到，雖然大家可以在夏季喘口氣，但隨著病毒轉向「季節性」趨勢，美國可能在邁入秋季、冬季和明年春季時面臨非常不同的威脅。

Gottlieb 認為，除非研發出疫苗或者美國達到群體免疫，否則疫情恐持續傳染。

Scott Gottlieb 於本月 10 日在推特上指出，研究發現這場疫情達群體免疫的門檻可能低於基本假設，因為最可能受到感染的族群，就是一開始染病者，而迄今尚未染病者，本身就較不容易受到此病毒侵襲。

Gottlieb 12 日在推特上提到，最新研究發現，美國有機會在 40% 人口被感染時就達成群體免疫，而 4 月初紐約市有 20% 的人口曾暴露在 COVID-19 病毒風險之下，體內並自行產出中和抗體。假設此估計正確，Gottlieb 認為 5 月底至 6 月期間，約有 30% 紐約人可能接觸到病毒。

雖然不清楚美國能否在沒有疫苗的情況下達到群體免疫，但當全球 76 億人口都接種疫苗或產生抗體時，就能對此病毒達到群體免疫，使此病毒無處可去。

Gottlieb 表示，「我們應可假設多數人可以產生一定程度的免疫，且可以延續約莫一年的期間，或者某些人延續時間較短。」

新冠病毒疫苗可望年底誕生？

億萬富翁慈善家梅琳達蓋茲 (Melinda Gates) 週二透露，「如果我們幸運，科學家今年年底可能開發出新冠病毒疫苗。」

梅琳達提到，生產可用疫苗是一個漫長的過程，需要對候選疫苗進行廣泛研究，「我們必須確定疫苗輸入後不會對人體造成更大危害，幸運的話，我們可望在年底前從那些候選疫苗中選出一種。」

截至目前為止，比爾蓋茲和梅琳達蓋茲基金會已為新冠病毒疫苗和治療方法的研究，捐贈了 1 億美元。

然而，即使科學家已經破天荒快速找出疫苗，但他們仍需要為廣泛公眾創造數百萬乃至數十億劑的疫苗，不僅因為全球有 76 億人口，且部分開發中的疫苗單人所需用量不只一劑。

梅琳達說道：「我們從來沒有像現在大規模生產一款疫苗，所以這絕對不是快速的過程。」

迄今尚未有 Covid-19 的可靠治療方法，美方衛生官員一再表示，生產一款疫苗將至少耗費 12 至 18 個月的時間，根據 WHO，截至 4 月 30 日，全球約超過 100 種新冠病毒疫苗正在開發中，至少有 8 種疫苗已在進行人體試驗，但全球衛生專家認為，其中恐怕僅有些許疫苗可能開發成功。

然而，就算挑選出可用且不會對人體造成更大傷害的候選疫苗，梅琳達警告療效可能差強人意。

「無法保證該疫苗事實上有效。」梅琳達說道。