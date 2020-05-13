工商團體籲取消夏季電價 沈榮津：恐造成公平性問題、台電財務壓力

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，經濟部旗下國營事業提出企業減免水電紓困措施，但面對 6 月即將實施的夏季電價，工商團體進一步呼籲政府應取消夏季電價，對此，經濟部長沈榮津今 (13) 日表示，若取消夏季電價，可能會出現加碼補貼，造成公平性問題，也會對台電造成財務壓力。

沈榮津表示，目前台電針對受疫情影響的企業提供電費折扣，如果取消夏季電價，對受困產業是加碼補貼，沒受困企業也可以搭便車，將造成公平性問題。

至於夏季電價是否影響紓困補貼力道，沈榮津指出，台電平時電價較低，夏季因應負載管理，因此價格較高，但全年來說並沒有太大變化，而取消夏季電價對台電財務也會造成影響，加上終歸電費是全民的，因此會做整體考量。

酷碰券議題，沈榮津強調，會朝好領、好用的方向規劃，目前已經收尾階段，但仍需向行政院報告後，再向外界說明，目前也並未決定改名為振興券。

另一方面，隨著 520 內閣改組在即，外界盛傳沈榮津將留任，對此，他回應，尚未接到通知，將繼續做該做的事情，而近日被外界點名跟不上腳步的國發會，傳出行政院院務委員龔明鑫將接任主委，對此，現任主委陳美伶也表示，目前未接到任何訊息，但強調個人去留事小。