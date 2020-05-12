立院三讀通過農業保險法 陳吉仲：基金永續發展 規模將達百億

立法院今 (12) 日順利完成《農業保險法》三讀，農委會主委陳吉仲表示，這是台灣農業的里程碑，未來將擴大保障範圍，包括疫病、蟲害等都可納入，並逐年設置基金至百億規模，強調將永續發展，保障農民收入。

陳吉仲指出，2017 年起擴大推動試辦農業保險以來，迄今已試辦梨、水稻及香蕉等 20 種品項，27 張保單，目前累計總投保件數 4.7 萬件、總投保金額 105 億元、總投保面積 7.8 萬公頃，投保成效逐年成長。

農保完成立法，共計 8 章 30 條，將為幫助農民降低風險、避免看天吃飯，根據三讀條文，未來保障範圍將擴大，除天然災害外，疫病、蟲害、市場等因素也可納入。

試辦期間，保費補助以 1/3 至 1/2 為原則，未來專法施行後 5 年內，補助以 75% 為上限，第 6 年起以 60% 為上限，將可有效減輕農民負擔。

為有效分散農業保險風險，將成立財團法人基金執行危險分散機制，且基金規模由農委會逐年編列至 100 億元，宣示推動農業保險制度永續發展之決心。

陳吉仲強調，農委會將儘速訂定各項子法規，架構完整的農業保險運作機制，並加強宣導農業保險政策，以落實照顧農民。