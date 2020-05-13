英國3月份GDP縮減5.8% 創下史上最大跌幅

新冠肺炎疫情持續延燒，為防範疫情持續蔓延的封鎖措施，對英國經濟帶來嚴重衝擊，據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (13 日) 公佈的數據顯示，3 月份英國國內生產總值 (GDP) 月減 5.8%，創下史上最大跌幅。

據英國國家統計局的數據顯示，GDP 月減 5.8% 是自 1997 年該開始紀錄以來的最大月度跌幅，不過，3 月份的數據仍高於分析師所預期的 7.2% 的跌幅。數據顯示，這也使英國今年第一季 GDP 季減 2%，稍優於分析師所預期的 2.5% 跌幅。

英國 GDP 季增率表現 圖片：tradingeconomics

英國首相強生 (Boris Johnson) 自 3 月 23 日起宣布實行全國範圍的封鎖措施，以遏制疫情的傳播，目前該國確診人數約 227,000 多人，強生也在本週宣布了一項在未來幾個月內分階段放鬆措施的計劃。

英國央行 (BOE) 在曾上週表示，預計英國第二季 GDP 下跌 25%，2020 年全年 GDP 下跌 14%。英國央行也表示，這將是自 1706 年以來最嚴重的年度下滑。然而，考慮到社會隔離措施的放鬆，英國央行也表示 GDP 的下滑可能是暫時的，隨後也可能恢復。

先前，英國智庫安永統計俱樂部 (EY Item Club) 表示，英國經濟恐怕將需要 3 年的時間才能從疫情的影響中完全恢復過來。該機構表示，消費者支出又是英國近幾年來經濟成長的主要動力。隨著就業和經濟成長受到的損害不斷加劇，英國經濟恐怕要到 2023 年才能恢復到去年年底的水平。

該機構也預期，英國 GDP 將在 2020 年下跌 6.8%，然後在 2021 年恢復正成長 4.5%，主因是疫情過後企業將試圖彌補損失的時間和消費者再次增加支出。