〈沛爾攻CAR-T〉攜百瑞精鼎啟動臨床試驗計畫 目標今年收取首位病患

沛爾生醫今 (13) 日與國際臨床試驗受託研究機構 (CRO) 百瑞精鼎，共同舉行簽約儀式，將在台灣啟動 CAR-T 臨床試驗計畫，也宣告踏入高科技基因改造免疫細胞治療領域，預計今年可收取第一位試驗病患。

CAR-T 治療是透過基因改造技術，將辨認腫瘤抗原的抗體嵌合在 T 細胞上，能精準辨識並攻擊帶有特定抗原的癌細胞，也就是說，只要找出辨識癌細胞的特殊標誌，就能設計出特定的 CAR-T 細胞來治療各種癌症。

沛爾創辦人林成龍表示，目前美國已核發 3 張 CAR-T 藥證，歐盟與日本也有各 1 張，台灣平均每年約有 1000-2000 人可能需要 CAR-T 治療，但臨床卻尚未展開，甚至有些病人必須到中國治療，因此，盼透過此合作計畫，台灣能把落後全球 2-3 年的進度追趕回來。

資深副總兼技術長林建廷指出，公司目前生產 CAR-T 僅需 7 天時間，相較於傳統技術 14 天製成，可節省病患等待時間，且 CAR-T 治療技術門檻、價格都高，美國單次治療價格要 1400 萬元，連日本單次治療費用也要 995 萬元。

林成龍表示，透過與百瑞精鼎的合作，除盼今年可收取第一位臨床病患外，預期未來治療推出市面上後，治療費用也能比日本更具競爭力。