〈陸股盤後〉消費股扮要角 A股三指數由黑翻紅

受到美股收黑影響，週三 (13 日) A 股開低震盪，不過在消費類股帶頭上漲的刺激下，三大指數由黑翻紅，而創業板指更一度上漲約 1%。但半導體類股受到美國制裁傳言影響走勢偏弱，限制創業板指衝高力道。

類股走勢方面，醫療、食品飲料、釀酒、特高壓等產業走勢較強；半導體、珠寶、民航、船舶製造、電信、石油產業則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.22%，收報 2898.05 點；深證成指上漲 0.54%，收報 11074.59 點；創業板指上漲 0.78%，收報 2140.68 點。今日滬深兩地市場合計成交金額達人民幣 5815 億元，日減 3%。

北向資金進出方面，今日小幅賣超人民幣 2.05 億元，結束連三買，其中，滬股買超人民幣 0.26 億元，深股通賣超人民幣 2.31 億元。

產業消息

美國共和黨參議員提出議案，希望透過對礦商及製造商提供稅務減免，重振美國稀土業，打破中國對稀土的控制權，若提案通過將允許礦商對稀土礦的建設、加工、設備採購進行稅務抵減。中國稀土業則漲跌互見，方邦股份大漲 4%、龍蟒佰利上漲 2.6%、三川智慧下跌 2.3%、金力永磁下滑 1.9%。

媒體指出蘋果已建議立訊精密擴大對金屬機殼廠可成的投資，外界認為此舉意在增加組裝廠之間的價格競爭，蘋果可藉此降低成本。若該筆投資交易能夠達成，立訊精密將具備製造高品質金屬外殼的能力，並取得智慧手機組裝專業技術。受消息帶動，立訊精密大漲 3.8%、工業富聯則下滑 0.4%。

法人觀點

陸股券商招商基金指出，今日食品飲料、醫藥等類股明顯受到資金青睞，目前市場流動性充裕，對股市將形成支撐。而投資人選股或選產業可考慮從具業績題材或產業前景的績優股著手。

民生證券認為，5 月以來，隨著復工恢復正常，中國財政刺激政策仍有空間的背景下，無論是傳統基建還是新基建具備題材性，股票型的資產是建議資產配置的首選，特別是科技類股和景氣周期類股均可望受惠於新舊基建的好多。

中國和信投顧表示，從技術面來看上證在回跌到 2850 點附近再度形成支撐，市場對底部共識已漸趨一致，每一次指數回到箱型整理下緣均有買盤出現，不過量能未能有效放大，顯示短期指數走勢仍將以震盪盤整等待機會為主。