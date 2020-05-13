疫情衝擊 漢堡王母公司：餐飲業可能出現永久性的改變

據《彭博社》報導，Tim Hortons 與連鎖速食品牌漢堡王 (Burger King) 的母公司餐飲品牌國際 (Restaurant Brands International，RBI) 表示，在新冠肺炎 (Covid-19) 疫情之後，餐飲服務業需要在可預見的未來中，進行轉變，甚至可能是「永遠的改變」。

RBI 執行長 Jose Cil 在週二 (12 日) 的一份聲明中表示，隨著政府開始重新開放經濟，公司正在為顧客的回歸做準備，公司也考慮提供員工「更舒適和可重複使用的口罩，成為標準制服的一部分」。

此外，Cil 表示，RBI 也將通過智慧型手機應用程式來提高顧客的數位訂購能力，該公司正在積極改善相關設備，並增加了路邊取貨 (curbside pickup) 服務。至於餐廳內部，無論當地法規如何，都將確保顧客的安全距離。

如今的餐飲業正在努力適應新冠肺炎疫情爆發後帶來的轉變。疫情已經改變了全球許多地方的日常生活，並造成數十萬人死亡。儘管封鎖措施和社會疏遠導致銷售蒸發，但有一些證據表明，在適當的情況下，消費者仍然希望能夠從購買外食。舉例來說，連鎖外送披薩店「棒約翰」(Papa John's) 上週曾表示，4 月份是該公司歷史上最強勁的銷售月份。

RBI 表示，該公司在美國地區，有超過 95% 的店都是通過外賣和運送的方式來供給食物，按地方當局的允許，該公司目前近 1000 個門市已經開始重啟運營。

(本篇不開放合作夥伴轉載)