預期市場復甦 半導體業巨頭們加大投資

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，儘管半導體需求恐因此下滑，但全球半導體產業中的領頭企業仍將在今年積極投資於半導體生產設備。

英特爾 (INTC-US) 是伺服器和個人電腦 (PC)CPU 領域中排名第一的領頭羊。在 2020 年，該公司計畫於設備上投資 170 億美元；近年來，英特爾持續穩步增加設備投資，該公司在 2018 年投資了 152 億美元，在 2019 年投資了 160 億美元。在 PC CPU 市場中，英特爾市占率達 80% 以上，伺服器 CPU 市場中的佔比更達到 90% 以上。

台積電 (2330-TW) 則在最近的一次財報會議上表示，今年將在半導體設備上投資 150 億美元至 160 億美元。台積電於 2018 年投資了 105 億美元，在 2019 年，該公司大量買入荷蘭 ASML 獨家供應的 EUV 光刻機設備，設備投資金額增至 148 億美元。

據市場研究機構 TrendForce 的數據顯示，在 2020 年第一季，台積電在代工市場中的市佔率達到 54.1%，遠高於三星電子 15.9% 的市占率。特別是，台積電的市占率較上一季提升了 1.4 個百分點，相較之下，三星電子的市占率下跌了 1.9 個百分點。

三星電子是 DRAM 和 NAND 快閃記憶體晶片市場中第一大公司，該公司尚未公布 2020 年的投資預期。但與 2019 年相比，相關投資預期將會增加。三星電子在 2019 年第四季於半導體設備上投資了 6 兆韓元，年增 66%。該公司也將對代工廠和系統半導體廠的生產線進行額外投資。三星電子將 EUV 設備引入 DRAM 生產中，以其與競爭對手建立更大的優勢。

儘管疫情危機使得企業縮小投資規模，但對疫情結束後市場復甦的高度期望，正在促使相關投資的成長。 IC Insights 表示，記憶體半導體市場在 2020 年達到 1104 億美元之後，將在 2022 年激增至 1,710 億美元。英特爾和高通公司的近期業績表現也是一個積極的信號，英特爾在 2020 年第一季的營業利潤為 70 億美元，年增 69%，而高通的營業利潤為 9.91 億美元，年增 5.4%。

半導體業一名高管表示：「由於以規模經濟為基礎的領先企業擁有壓倒性技術和成本競爭優勢，後繼者面臨越來越大的困難。在後疫情時代，領頭企業將進一步主導市場。」