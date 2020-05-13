〈冠星法說〉Q2營收估成今年谷底 下半年需求V轉營運逐季上

短纖布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (13) 日召開線上法說，公司認為，第二季營收估季減 1-2 成，將成全年谷底，但下半年需求出現 V 轉，營運可望逐季成長，樂觀看待全年表現。

冠星董事長林錦茂表示，第二季疫情延燒到歐美，品牌客戶實體店面關閉，影響營運表現，隨著疫情舒緩，各地店面陸續恢復營業，林錦茂認為，終端需求下半年可望出現 V 轉，而冠星在成衣產業鏈位居上游，將率先反應狀況，預計第二季是全年谷底。

林錦茂指出，運動服飾品牌需求與休閒服飾相比衰退較小，無論從過去的 911 事件、金融海嘯、SARS，到這次疫情，運動品牌表現都相對持穩，而冠星運動品牌客戶佔比高，是一大利基。

以冠星去年客戶營收比重來看，愛迪達佔 64%、PUMA 8%、李寧 10%、GAP 則約 18%，至於新打入的 Nike，冠星表示，目前未受到疫情影響，還是會在今年開始出貨。

冠星第一季營收 14.24 億元，年減 16.7%；稅後純益 9636 萬元，年減 17.3%，每股純益 3.06 元，暫居紡織獲利王；4 月營收 4.75 億元，月減 22.5%、年減 25.4%；前四月營收 19 億元，年減 19%。