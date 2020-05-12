勞工10萬元紓困貸款申請超額 龔明鑫：確定將加碼

勞動部日前推出勞工紓困貸款，最高可貸 10 萬元，限額 50 萬名，行政院政務委員龔明鑫今 (12) 日表示，考量目前申請件數已超額，與勞動部討論後決議再加碼，詳細的增加額度，明 (13) 日將在紓困平台會議進一步討論。

龔明鑫今天偕同勞動部長許銘春，訪視參與充電再出發訓練計畫的旅行社。針對勞工紓困貸款，龔明鑫指出，申請人數上限為 50 萬名，不過，截至今天中午，收到申請件數已超過 50 萬份，即使扣除部分信用不良等資格不符的申請，仍可能達標。

龔明鑫表示，目前勞動部正規劃增加名額，至於加碼的額度，勞動部明天將在紓困平台會議上進一步討論，讓勞動部想一下再提出。

勞動部自 4 月 30 日起開辦勞工紓困貸款，對象為受新冠肺炎疫情衝擊的勞工，每人額度最高 10 萬元，期限 3 年，由信保基金提供 10 成信用保證，第 1 年免利息，34 家金融機構承貸，未參加勞保的勞工，只要有工作收入證明也可申請。

關於近期的萬元紓困之亂，龔明鑫表示，全國勞動力 1100 多萬人中，估計有 34 萬人什麼保險都沒有，卻實際在工作，也確實受到疫情影響，目前有 6 萬多人來申請急難救助，未來將逐步增加，除了提供幫忙外，也希望引導到勞保等職業保險，這次的方案將對就業環境有很大的幫助。

龔明鑫強調，寧願在很短的時間內照顧逾 9 成需要幫助的人，也不要掛萬漏一，政府不可能為了少數取巧的人，把大部分需要紓困的民眾都擋下，並呼籲這些錢是要給艱苦人，若沒必要，真的不要來排擠。