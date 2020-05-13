燿華Q1 EPS 0.02元創12季新低 6月訂單可望略回暖

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 成新冠肺炎疫情影重災戶，今 (13) 公布 2020 年第一季財報，稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，受到營收下降太快，以及中國大陸新舊廠區搬遷費用增加，造成首季獲利下滑，預估最快 6 月訂單動能可望回升。

燿華 2020 年第一季營收 36.32 億元，毛利率為 13.87%，季減 12.66 個百分點，年減 1.8 個百分點，稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益為 0.02 元。

燿華 4 月營收達 7.76 億元，創 88 個月來新低，月減 31.91%，年減 58.35%，5 月營收仍無好轉跡象，不過 6 月接單略有增溫；今年前 4 月營收為 44.08 億元，年減 34.16%。

燿華利基軟硬結合板產品上，供應汽車板、美系客戶 TWS 產品，今年以來訂單量明顯減少，造成首季營收下滑，第 2 季訂單能見度仍低。

燿華去年稅後純益 17.35 億元創新高，每股純益 2.8 元；每股擬配 0.8 元現金股利。另外，江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入試產，依規劃，南通廠將在今年 7 月底量產，上海展華廠則將在 8 月停產，未來中國 PCB 產能將由南通廠負責。