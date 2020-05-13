代工廠首季獲利年減逾2成 仁寶每股純益 0.14元、緯創0.26元

代工大廠仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 今 (13) 日公布首季財報，受疫情衝擊、中國廠停工影響，首季獲利季減逾 5 成，其中仁寶純益 6.05 億元，季減 69.96%、年減 55.19%，每股純益 0.14 元，為近 3 年低點，緯創純益則為 7.27 億元，季減 74.37%，年減 26.55%，每股純益 0.26 元，為近 2 年低點。

仁寶第 1 季營收 1820.47 億元，季減 31.95%、年減 13.56%，毛利率 3.27%，季減 0.29 個百分點、年減 0.37 個百分點，營益率 0.5%，季減 0.66 個百分點、年減 0.65 個百分點；稅後純益 6.05 億元，季減 69.96%、年減 55.19%，每股純益 0.14 元，為近 11 季低點。

展望未來，仁寶指出，4 月基期較高，預期 5 月營收將較 4 月小幅下滑，但第 2 季受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體出貨可望大幅增加，上半年力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運可望逐季成長，而非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，也有機會成長。

緯創第 1 季營收 1737.71 億元，季減 30.55%，年減 15.73%，毛利率 4.94%，季減 0.14 個百分點，年增 0.87 個百分點，營益率 1.09%，季減 0.9 個百分點，年增 0.21 個百分點，稅後純益 7.27 億元，季減 74.37%，年減 26.55%，每股純益 0.26 元，為近 7 季低點。

展望未來，緯創預期，4 月基期仍高，預期 5 月筆電、桌機出貨小幅下滑，顯示器持平、伺服器則維持小幅成長，但受惠在家工作需求成長，預期第 2 季營運仍可望優於第 1 季，估筆電、伺服器、顯示器出貨都將季增兩位數，桌機也可望季增 3-5%。

另一方面，緯創今也公告，因應產能擴充需求，子公司緯新資通 (昆山) 相關設備投資金額將由原不超過 6805 萬美元，變更為擬不超過 7954 萬美元額度購買機器設備；印度子公司投資金額也由原不超過 7600 萬美元，倍增為不超過 1.653 萬美元額度取得設備。