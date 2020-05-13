麻煩還在後頭 聯合國：Q2全球商品貿易將跌近27%

聯合國貿易和發展協會 (UNCTAD) 週三 (13 日) 發布報告表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將使全球商品貿易將以金融危機以來最快速度下滑。

UNCTAD 預計，今年第一季全球商品貿易較上季下滑 3%，且第二季將更進一步下滑 26.9%。

(圖：聯合國貿易和發展協會)

UNCTAD 統計長 Steve MacFeely 表示：「儘管貿易跌幅與 2009 年金融危機時期相似，但相較於當時，本次跌幅更加劇烈，且當時貿易反彈與全球經濟復甦的速度幾乎一樣快。」

MacFeely 認為目前仍不清楚貿易復甦形式，必須取決於經濟體恢復增長的速度，以及等待各國商品需求再度回升。自 3 月 24 日以來，UNCTAD 對第一季的看法便持續惡化，當時 UNCTAD 預計全球貿易額將以 1% 的速度增長。

全球貿易下滑通常伴隨著商品價格走跌，根據上述報告，自去年 12 月以來全球商品價格已急劇下降，用來衡量發展中國家主要出口商品價格走勢的「自由市場商品價格指數」(FMCPI) 在 1 月下滑 1.2%，2 月下滑 8.5%，3 月下滑 20.4%，商品價格跌勢隨疫情惡化不斷加劇。

至於 3 月大宗商品價格跌幅突破 20%，更創下 FMCPI 史上最高記錄，相較之下，在 2008 年全球金融危機期間，大宗商品價格最大季度跌幅為 18.6%，UNCTAD 認為，全球貿易及商品價格跌勢將持續多久，以及力道為何依舊充滿不確定性。