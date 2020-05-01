全球貿易打寒顫 南韓4月出口重摔24%金融危機迄今最慘

南韓貿易部週五 (1 日) 公布，4 月出口年減 24.3%，是金融危機以來最大降幅。經濟仰賴進出口的南韓是全球最早公布此數據的國家，這項數據反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下各國經濟封鎖，全球貿易前景烏雲罩頂。

根據南韓貿易部，4 月出口降幅是 2009 年 5 月來最大，且導致南韓出現 2012 年 1 月以來首見的貿易逆差。

南韓出口變動幅度。(來源: Bloomberg)

所有外銷項目中，船隻、汽車和汽車零組件、半導體、油品的出口都大幅下滑。以出口地區分，無論對中國、美國還是其他主要貿易夥伴，出口普遍下滑。

星展銀行 (DBS) 經濟學家 Tieying Ma 說，考量到主要經濟體失業率攀升、企業破產，未來幾季全球需求展望面臨逆風，這對南韓的汽車和電子產品衝擊尤其明顯。

星展預測，南韓第 2 季和第 3 季出口將出現雙位數的降幅。

南韓出口大幅衰減，也凸顯總統文在寅靠追加預算和防疫措施，來抵擋疫情造成的經濟衝擊恐怕有所侷限。

巴克萊經濟學家 Angela Hsieh 表示，目前無法判斷南韓出口數據反映的是「全球大封鎖」引發供給端的扭曲，還是更廣泛的需求崩潰。

她說，儘管南韓當局已提供融資和信用工具挹注出口商，但這些措施無法完全抵銷國內經濟受到的外部衝擊，現階段的任何政策最好聚焦在提振內需，才能發揮更直接而有效的作用。

南韓國會週四通過 100 億美元第二筆追加預算，向家庭發放現金，目前也正規畫第三筆追加預算，推動文在寅口中的「韓式新政」，待疫情獲得控制後創造就業。

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