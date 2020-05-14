IIF：全球債務4月新增2.6兆美元 增幅再創新高

國際金融協會 (IIF) 最新數據顯示，2020 年 4 月全球債務增加 2.6 兆美元，高於 3 月的 2.1 美元，債務增幅再度創下歷史新高。

IIF 債務專家 Emre Tiftik 表示：「債務增加不可避免，這是必然會發生的，我們正處於緊繃時期，因此沒有理由質疑政府為什麼持續貸款。」

為了說明這點，Tiftik 表示，全球債務發行量較歷史標準高出 2 倍以上，他認為這反映全球累計債務的龐大規模，鑑於疫情帶來的經濟衝擊，各國政府無不採取必要手段來緩和這場前所未有的全球公衛危機。

2008 年金融危機以來，全球政府債務水平已增加 70 兆美元，IIF 認為疫情將加劇當前情勢 (圖：IIF)

IIF 數據指出，4 月全球債務發行總額以美國債務所佔比重最大，達到 1.4 兆美元，目前為止，全球最大經濟體已承諾向國家提供規模最大的救援計劃。

目前各國政府在應對疫情危機上所採取的規模及速度，皆高於 2007-2009 年間的經濟大蕭條時期，國際貨幣基金 (IMF) 上月表示，一旦疫情威脅消退，各國政府為抗擊疫情所累積的龐大債務可能帶來風險，預計今年全球債務總額佔 GDP 比重將攀至 96.4%，其中已開發經濟體債務佔 GDP 比重將自 105.2% 升至 122.4%。

儘管如此，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為專注在公共債務問題完全是擺錯重點，考慮到疫情已嚴重破壞全球經濟，他認為債務問題只能算是第二順位，甚至排到第三。

「當前主要目標在於限制或盡可能降低損害，儘管傷害無法避免，我們仍須在疫情獲得勝利之前，試著採取財政政策，防止經濟繼續受創。」Shepherdson 表示。