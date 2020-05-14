網路攻擊竄升！FBI正式指控中國想竊取疫苗資料

美國聯邦調查局 (FBI) 與國土安全部 (Department of Homeland Security) 週三 (13 日) 正式發布《公共服務聲明》(Public Service Announcement)，指控中國透過網路攻擊竊取美國在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的研究成果，構成重大威脅。

根據 CNN 報導，FBI 和國土安全部 (DHS) 的網路部門 CISA 週三透過聯合聲明，表示研究 COVID-19 療法的組織可能已成為中國駭客攻擊目標，並警告美國各個製藥公司和疫苗研發機構應嚴防駭客盜取疫苗資料。

這項指控是美國政府近來對中國政府在 COVID-19 疫情問題上，而進行的最新一次抨擊。聲明中並未提出中國參與網路攻擊的證據。

美中兩國的緊張局勢持續升級，雙方針對疫情持續隔空對嗆，川普政府持續抨擊中國，指責他們隱匿疫情。

美國司法部曾表示，特別擔憂中國駭客針對美國醫院、實驗室發起的網路攻擊，國安部負責人週一說：「若說中國到現在從未參與任何針對美國藥廠和疫苗研究機構的網路攻擊，未免太瘋狂了」

在疫情期間不斷抨擊中國的美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上個月表示，美國要確保有足夠的資源免於受中國網路攻擊。

根據著名網絡安全組織 FireEye ，自疫情爆發以來的這幾個月中，中國針對美國的網路間諜活動 (Cyber espionage) 激增。該組織說，中國駭客組織 APT41 已經展開有史以來最廣大的網路間諜活動。

美國 DHS 和英國的國家網路安全中心 (NCSC) 上週警告，涉及新冠肺炎疫苗研究的組織遭受多起網路攻擊，包括醫療機構、製藥公司、學者、醫學研究組織和地方政府。