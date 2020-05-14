首爾夜店確診增至120人 導入匿名方式後受檢數暴增8倍

在南韓首爾鬧區梨泰院夜店發生的新冠肺炎 (COVID-19) 群聚感染，至今已有 120 人確診，首爾市導入匿名檢測制度後，受檢人數也暴增 8 倍，目前已有 2 萬 4 千多人接受檢測。

根據《韓聯社》週四 (14 日) 報導，首爾市長朴元淳 14 日接受 TBS 電台訪問時表示，在首爾梨泰院夜店發生的群聚感染事件中，截至目前已進行了 2 萬 4082 件檢查。

首爾夜店確診增至 120 人 導入匿名方式後受檢數暴增 8 倍 (圖片：AFP)

朴元淳提到「匿名檢測的效果出現」，在首爾市導入匿名檢測制度後，受檢人數增加到平時的 8 倍。他也說道：「就算不採匿名方式來請求民眾接受檢查，個資也不會挪用到防疫目的之外，也沒有理由作為其他用途」，而他也提到目標是要對到訪夜店的全部人員進行檢查。

此外，朴元淳也強調當局已對到訪夜店的人們發出檢測命令，提到接受檢測已經是義務而非勸說。凡是未接受檢測的人們，在經過當局確認後將被處以 200 萬韓元罰金 (約折合 1629 美元)，呼籲人們要接受檢查。

南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬，也在昨 (13) 日的記者會上表示，從當天起，針對這次梨泰院夜店訪客們所實施之匿名檢測，將擴大到全國範圍。

首爾市為了這次夜店群聚感染事件，率先從 5 月 11 日起實施匿名檢測。人們在接受檢測時，只需提供電話號碼即可。不過以匿名方式接受檢測的民眾，在結果出爐前不得與他人接觸。當局也呼籲曾於 4 月 24 日至 5 月 6 日到過梨泰院一帶夜店的人們，必須儘速接受檢測。

南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立，也在當天的記者會中提到，仁川發生一個案例，有一名確診的補習班老師在接受檢測時隱瞞職業，在後來造成 8 名學生遭到交叉感染。要求大家必須向防疫部門誠實以報，否則將難以防堵類似情事，也可能讓南韓社會再度陷入危機。