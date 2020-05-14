疫情催生產業新趨勢 高盛：企業奔向數位轉型

美國財報季接近尾聲，高盛從第 1 季財務聲明中歸納出一大趨勢：消費者在疫情肆虐期間遵守居家避疫的規定，行動大受限制，但這也加快企業擁抱數位轉型和自動化的腳步，藉此突破隔閡觸及更多消費者。

高盛表示，網路參與度大幅提高，促使企業加快數位轉型，並開發「直接面對消費者 (direct-to-consumer，D2C)」通路，從知名連鎖餐廳 Chipotle Mexican Grill(CMG-us)、工業集團 General Electric(GE-US) 到氣泡紙廠商 Sealed Air(SEE-US) 都是如此。

在週三 (13 日) 發布的報告中，高盛首席美股策略師 David Kostin 為首的分析師說：「餐廳增添了線上訂購和付款的服務；零售業者把重心轉移到數位行銷和電子商務；病患照護朝『遠距醫療 (telemedicine)』邁進；居家辦公刺激『協作技術 (collaborative technology)』的發展；銀行業對行動融資投注更多資源。」

財報顯示消費性產業的電商業務在第 1 季大幅成長，視訊聊天 app 下載飆升 1485%，居家健身 app 勁增 288%，生鮮 app 下載成長 214%，電商 app 下載增加 116%。

D2C 銷售也急速成長，許多消費品公司積極開發這種業務，包括 Garmin(GRMN-US)、高露潔 (CL-US)、味好美 (MKC-US)、Charter Communications(CHTR-US) 和可樂娜啤酒所屬的 Constellation Brands(STZ-US)。

流動性是財報季另一大看點

高盛在這份報告中點出幾大趨勢，除了擁抱數位化，企業還特別重視流動性。

美國企業特別強調保有現金的重要性，並削減支出。大部分公司遵循美國證管會 (SEC) 建議揭露現金部位，資料顯示，許多企業在過去幾週發行債券或股票。眾多企業也暫緩執行庫藏股和股利發放計畫。

高盛的報告指出，企業主管對於經濟將以何種樣貌從危機中復甦的看法不一，從 V 型反轉、U 型到 L 型曲線都有。

根據高盛的基本情境預測，今年標普 500 指數成分股企業的 EPS 為 110 美元，比去年同期減少 33%，不過明年可望反彈 55%，升抵 170 美元。