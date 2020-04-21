高盛大砍2020年大型美企現金支出預期33% 恐創史上最高

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情不確定性影響，高盛 (Goldman Sachs) 預計，今年美國大型企業將大幅削減現金支出，幅度恐創下史上最高水平。

以 David Kostin 為首的高盛策略師在最新報告指出：「在日益惡化的經濟環境中，我們認為企業將優先考慮流動性，因此我們預計，2020 年標普 500 指數成分股企業現金支出將大減 33%，創下歷史紀錄。」

(圖：Goldman Sachs)

根據上述報告，其中現金併購支出將下滑 49％，主要因為交易量下滑，以及投資人考慮轉向以股票為基礎的交易；資本支出將下滑 27％，至 5340 億美元，跌幅大於金融危機時期水平；研發支出將下滑 9％，因其較資本支出缺乏週期性。

此外，Kostin 還預計今年 Q1 和 Q2 的每股淨利 (EPS) 將大幅縮減，並稱大多數投資人已經開始展望 2021 年的企業獲利。

股票回購和利息支出減少恐將拖累股市估值。高盛預計股票回購將下滑 50%，至 3710 億美元，標普 500 指數股息將下滑 23%，至 3980 億美元。

Kostin 此前表示，過去 10 年來，企業一直是股票主力購買者，在需求減少的情況下，意味著股市將面臨波動幅度更大、缺乏下跌支撐力，以及 EPS 成長放緩等隱憂。

儘管如此，Kostin 依舊看好美國股市，他在上週一份報告中取消關於標普 500 的下跌預期，他認為受到財政和貨幣政策支撐，標普 500 可能已經觸底，同時將標普 500 的年終目標點位維持在 3000 點，截至台北時間週二 (21 日)0:39，標普 500 暫報 2865.29 點。

TS Lombard 美國首席經濟學家 Steven Blitz 則表示，企業支出下滑將嚴重打擊美國經濟，繼第 2 季下滑 17.7% 後，他預計美國經濟將在第 3 季繼續萎縮 7.6%。