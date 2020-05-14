昇達科首季每股虧0.08元 掛牌以來首見 Q2起營運回暖

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 首季在季節性因素與全球新冠病毒疫情衝擊下，合併營收季減幅 19%，在營業規模縮小及金融資產評價損失雙重不利因素影響下，出現上櫃以來首度虧損，單季虧 512 萬元，每股虧損 0.08 元。

昇達科主管指出，3 月起營運已回穩，金融資產評價也回升，第二季營運估可回暖，4 月營收已達 1.43 億元，月增 23.09%，年減 23.73%。

昇達科今 (14) 日公布 2020 年第一季財報，營收 2.76 億元，毛利率 36.55%，季減 2.33%，年減 2.02 個百分點，單季稅後虧損 512 萬元，較去年同期及上 一季均屬由盈轉虧，每股虧損 0.08 元。

昇達科表示，第一季因疫情導致金融市場變動劇烈，以致持有獲利穩定的特別股同受池魚波及，造成未實現金融資產評價損失 2600 萬元，拖累純益下滑，但因此屬短期變動，特別股價值終將回到正常；4 月投資市場已趨回穩，第一季所認列的未實現金融資產評價損失，可在 4 月回沖 1300 萬元，第二季將可產生評價利益而增加獲利，原在第一季認列的評價損失，將可逐步回沖。

昇達科主管表示，昇達科在本次疫情中展現穩健體質，3 月合併毛利率 39% 為首季高點，且優於去年全年；第二季以來營運已回到正軌。

展望今年，昇達科表示，雖然集團與部分區域客戶及供應鏈均歷經此波疫情衝擊，然而中長期而言，是讓市場擇優汰劣的關鍵點，昇達科對微波與衛星通訊產品及應用的高成長趨勢，仍具信心，營收也將逐步走出谷底。