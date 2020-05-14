華碩Q1電競筆電年增逾4成 首款雙螢幕產品亮相

根據研調機構調查，華碩 (2379-TW) 旗下電競筆電繼去年蟬聯 16 季在台銷售市占冠軍後，首季出貨更較去年同期年增逾 4 成，看好電競市場成長，今也宣布推出首款雙螢幕電競筆電等全系列產品，可望為營運添動能。

華碩表示，旗下 ROG 玩家共和國宣布全新八款電競筆電開放預購，皆搭載最新第 10 代英特爾 H 系列八核心處理器，包含首款採用雙螢幕設計的電競筆電 ROG Zephyrus Duo 15、ROG Zephyrus S17/S15/M15 等。

展望今年，華碩表示，將持續搶攻電競、創作者商機，也看好遠距教學商機將延續至本季，估第 2 季個人電腦出貨將季增 3 成，零組件則進入淡季循環，估季減 1 成，而法人也預期，華碩第 2 季品牌合併營收可望季增逾 1 成，估逾 700 億元。

華碩首季受惠零組件出貨比重增加，毛利率、營益率皆較上季顯著成長，本業表現持穩，但受業外匯損干擾，單季匯損達 19.06 億元，侵蝕本業獲利，衝擊首季稅後純益僅 8.88 億元，季減 66.35%，年減 59.4%，每股純益 1.2 元，寫去年第 1 季虧轉盈後以來新低。