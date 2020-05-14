中國第二波肺炎來襲？吉林市宣布封城

自上周吉林省舒蘭市新冠肺炎爆發社區感染後，疫情似乎開始有向外擴散的跡象，吉林市也跟進出現境內傳染案例。吉林市政府周三 (13 日) 宣布全面封城，部分邊界關閉，客運及旅遊包車停運，嚴禁人員任意進出。

吉林市是吉林省第二大城市，人口 440 多萬人。而吉林市封城是中國各地在復工復產以來的第一個地級城市。

吉林市副市長蓋東平指出，目前肺炎疫情非常嚴峻，非常複雜，有進一步擴散的重大風險。

蓋東平進一步說明，為了控制肺炎疫情的發展，吉林防疫小組決定對吉林市採取嚴格管控。

根據吉林市政府提出的管制要求，外地人員需持 48 小時內自費核酸檢測陰性報告，並嚴格自我隔離後方可登記離城。有發燒人員將至指定醫療機構門診就診，其餘診所禁止診斷發燒病人，違反規定者一律停業。

管制措施還規定，吉林市境內所有風景區、影劇院、歌舞廳等營業性質文化場所、網咖、體育館、麻將館、大眾浴池等群聚場所一律停止營業。禁止任何單位和個人舉辦聚會聚餐活動，對抗拒執行相關規定者一律依法處分。

(圖片: AFP)

在中國復工復產後，最近一個多月來中國許多地方，特別是東北地區，不斷亮起紅燈。綏芬河、哈爾濱、舒蘭、吉林，及上海、北京、廣東等地社區感染和輸入型病例的接續發生，已使部份使地方政府恢復嚴格的疫情管控方案。

而另一方面，新冠肺炎疫情爆發的起源地武漢在保持數周的零新增確診後，近日又再出現新的感染病例，武漢市已提出要在十天內完成對市內 1100 萬市民進行全面病毒檢測。



