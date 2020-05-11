〈陸股盤後〉肺炎驚爆跨省傳染 A股三指數齊軟腳

周一 (11 日) 由於吉林驚傳新冠肺炎出現跨省傳染，投資人擔心中國可能將爆發第二波疫情，加上上證綜指在 2900 點前賣壓較重，導致 A 股三大指數今日開高後走低，其中今年以來表現最強的創業板指跌幅最重，幅度逾 1%，但仍守住 2100 點大關。

盤面上各類股跌多漲少，其中以水泥建材、船舶製造、保險、汽車等類股逆勢上漲，貴金屬、文教休閒、旅遊酒店等跌幅則較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.02%，收報 2894.80 點；深成指下跌 0.29%，收報 10969.28 點；創業板指下跌 1.05%，收報 2102.83 點。今日滬深兩地市場合計成交金額達人民幣 6847 億元，與前一個交易日相當。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 26.47 億元，其中，滬股通買超人民幣 10.72 億元，深股通買超人民幣 15.75 億元。

產業消息

華為將與 18 家汽車集團成立 5G 汽車生態圈，無人駕駛、胎壓監測等題材表現亮眼，東風科技、亞太股份、威帝股份、蘇奧傳感、萬通智控等均出現漲停。

陸媒指出 4 月中上旬甘、青、寧三地的水泥市場出現供不應求，漲價已是進行式，西北地方的水泥龍頭大廠今年的業績有機會超出預期。利多消息帶動水泥類股走勢，金圓股份、青松建化出現漲停，天山股份大漲逾 7%。

美國要求中國加速落實第一階段貿易協議，而中國方面持續大量採購美國豬肉，根據美國農業部公布的最新一期數據顯示，截至 5 月 2 日當周，中國向美國豬肉出口商提出約四萬噸的豬肉訂單，創下近 6 個月來最大購買記錄。中國積極購買美豬，豬價壓力重，導致養豬類股走跌，正邦科技重挫 6.4%、傲農生物大跌 6.1%、牧原股份大跌 5.4%、天邦股份大跌 5%、金新農大跌 4.9%。

法人觀點

光大證券表示近期經濟復甦訊號逐漸增加，汽車、家電和餐飲旅遊等消費類股景氣明顯出現回溫，內需成長動力正在加速中。目前 A 股市場估值略低，長線價值投資人可積極買進，而短線投資人也無需對近期的反彈走勢過度擔憂。

海通證券表示，月底將召開的兩會，資本市場將關注以下焦點如 GDP 目標、財政赤字率、國企改革、金融供給側結構性改革等。股市方面以中長線角度來看，目前市場是反彈的第一波，等到基本面復甦數據更明確，A 股將可望從反彈轉變成漲勢。目前建議把焦點放在新基建、消費、電子和證券。

