A股銀行業PB創新低0.66倍 外資卻喊別衝動搶進

中資銀行類股第一季財報已公布完畢，整體來看，中資銀行業業績雖然受到新冠肺炎疫情影響，但第一季仍繳出超出預期成績單，只是市場並不買單，最新數據顯示，中資銀行類股近一個月平均 PB 只有 0.66 倍，再創新低。

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受到疫情影響，大多 A 股銀行業純益年增率較去年同期下滑，不過仍優於預期。數據顯示，今年第一季 A 股 36 家上市銀行中有 22 家銀行營收出現雙位數成長，18 家銀行純益保持兩位數成長，杭州銀行、寧波銀行、貴陽銀行以 19%、18%、15% 純益年增率位居前三名。

備受關注的資產品質方面，第一季中資銀行業整體不良貸款比率由去年底的 1.42% 提升至 3 月底的 1.43%，上升 0.01 個百分點，其中有 14 家銀行不良貸款比率與去年年底相比呈現下跌，12 家保持不變，其餘 10 家則出現成長。

中資銀行業第一季業績表現不差，只是截至 5 月 11 日止的近一個月中資銀行業平均 PB 跌至 0.66 倍，創歷史新低。

野村證券表示，中資銀行估值下滑顯示投資人對未來業績表現有擔憂，一方面是肺炎疫情對銀行資產品質的衝擊不會那麼快顯現，另一方面則是中國經濟回穩的訊號仍不明確。

資料來源: 銀保監會

至於興業銀行則指出，PB 持續探底反映出市場認為中資銀行業至少在獲利成長方面並沒有更大的想像空間。隨著利率市場化的推動，銀行業面臨著利差縮小的壓力和業務轉型的挑戰。

同時也有分析指稱，今年中國經濟衰退風險大，而中國銀行業以國營企業佔有主導地位，也是中國政府「讓利」政策下的犠牲品。反觀目前政府政策積極作多科技產業，自然市場資金會流向科技類股。

不過也有券商為中資銀行業低估值平反，銀河證券認為，目前中資銀行類股 PB 處於歷史低檔，但中資銀行類股股息殖利率高，是適合定存概念股，近幾年股息殖利率約在 2.5% 至 5.5% 間。

浙商證券也表示，未來中資銀行基本面有很大機率仍優於預期，績優銀行股有落後補漲的潛力，與高 PB 的科技類股相比，中資銀行的 CP 值並不差。

從絕對收益來看，銀行股還是非常具有競爭力。2020 年第一季，追求長期穩定收益的保險資金和外資持續加碼銀行股。只是追求相對收益的基金則選擇減碼。數據顯示，截至第一季底，基金的銀行持股市值減少人民幣 960 億元，持股的上市銀行家數從 36 家減少到 31 家。