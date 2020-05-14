外資連三賣 大砍金融電子權值股 回補富邦VIX逾5萬張

台股今 (14) 日不敵賣壓開低走低，終場大跌 157.39 點或 1.44%，收 10780.88 點，三大法人合賣 221.46 億元，其中外資連三賣，鎖定金融族群、電子權值股賣超，台積電遭砍 1.8 萬張，並回頭加碼避險指標富邦 VIX 逾 5 萬張，自營商也賣超 35.19 億元，投信則連七買，買超 3.32 億元。

期貨方面，外資減碼多單 1741 口，多單未平倉口數降到 38753 口，投信加碼 2207 口空單，空單未平倉口數來到 38685 口，自營商則減碼 628 口多單，合計多單未平倉口數達 7045 口。

外資今日前十大買超標的，全球疫情再爆發，外資搶進避險指標富邦 VIX，大買 54748 張，第二名則為緯創 7327 張，欣興、昇陽則有 5780、5478 張，其他則依序為金像電、微星、華航、東森、英業達、合晶。

外資賣超標的則集中金融族，元大金遭賣 40503 張、中信金也有 21877 張，其他包含台新金、新光金、開發金也是外資減碼標的，而台積電也遭砍 18201 張，前十大賣超還包含旺宏、友達、華邦電、中鋼等指標權值股。

投信前十大買超，技嘉 1636 張、永豐金 1110 張、旺矽 1060 張，其次依序為聯強、華通、正隆、世界、大成、泰博、力成；前十大賣超，記憶體族群旺宏、南亞科分別賣超 2209、2132 張，位居前兩名，其他依序為晶技、晶電、景碩、松翰、微星、京鼎、統一、定穎。

法人指出，受美股影響，台股震檔走低，雖然台股相對抗跌，但 5 月外資持續調節台股，台股短線仍呈現多空交戰、區間整理格局，而明 (15) 日為上市櫃公司第 1 季財報截止日，投資人可關注企業展望，但仍須慎防部分漲多個股拉回壓力。