和碩首季本業意外轉虧 業外挹注純益年增16% EPS 0.59元

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日公布首季財報，受疫情衝擊、中國廠停工影響，合併子公司營運後，本業意外轉虧，營益率為 - 0.1%，但在業外挹注下，稅後純益 15.45 億元，季減 81.22%、年增 16.31%，每股純益 0.59 元。

和碩第 1 季營收 2784.78 億元，季減 33.38%、年減 5.32%，毛利率 2.21%，季減 1.37 個百分點、年減 0.05 個百分點，營益率 -0.1%，由正轉負；稅後純益 15.45 億元，季減 81.22%、年增 16.31%，每股純益 0.59 元。

和碩表示，組裝本業首季仍是獲利，但合併報表併入子公司營運後，本業虧損 2.82 億元，但在業外挹注 19.81 億元，其中匯兌利益達 6.32 億元，讓首季仍保持獲利。

觀察和碩三大產品線，首季營收皆較去年第 4 季下滑，但對比去年同期，資訊、消費因去年基期較高，分別年減 13%、40%，通訊產品則持平去年，展望未來，和碩表示，筆電產品出貨動能強勁，估第 2 季出貨將季增 50-60%，桌機、模板則因首季維持正常出貨，估季減 5-10%。

和碩指出，仍預期下半年將迎來傳統旺季，成長動能則來自消費、通訊產品線，資訊產品則因筆電出貨上半年動能強，下半年估小幅下滑，但全球疫情仍不明朗，下半年能見度低，仍審慎保守。