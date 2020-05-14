寶齡富錦Q1純益年減逾9成 EPS 0.01元 創新低

寶齡 (1760-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，受到新冠肺炎疫情影響，終端需求減弱，單季稅後純益 71 萬元，季減 98.75%、年減 98.2%，每股純益 0.01 元，創歷史新低。

寶齡第 1 季營收 3.4 億元，季減 27%、年減 4.76%；毛利率 50.25%，季減 3.94 個百分點、年減 5.06 百分點；營利率 4.55%，季減 10.35 個百分點、年減 9.87 個百分點。

寶齡共有五大事業群，分別為藥品、保健食品、醫美化妝品、新藥與檢驗試劑，其中，近期因檢驗試劑搭上新冠肺炎檢測商機，受外界矚目。

檢驗試劑方面，寶齡攜手台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑，不過申請台灣衛福部醫材專案製造許可，因申請資料不齊，不予核准，寶齡強調，近期會補齊資料後，再重新申請送件，且業務重心仍擺在歐美市場，前置申請作業會持續進行。

寶齡近期也看好運動保健市場，總經理江宗明曾表示，看好亞洲運動市場每年是以倍數成長，台灣一年就有 700 場馬拉松、中國逾千場，天氣炎熱的泰國一年也舉辦 1000 場，旗下運動產品保含保健食品與藥膏等，去年底推出後，每月銷售量穩定成長，預計今年第 2 季下旬將陸續推出新品，目標將市場擴大至中國、韓國及東南亞等地區。