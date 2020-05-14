再讚「強勢美元」 川普：現在是擁有強勢美元的好時機

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 週三 (13 日) 表示不考慮採用負利率後，而川普週四 (14 日) 再表態支持強勢美元，稱這有助於在後疫情時期推動美國經濟。

去年川普多次砲轟 Fed 利率過高，認為這造就強勢美元，傷害美國製造業和出口成長，如今態度卻一反常態。

川普週四 (14 四) 表示：「現在是擁有強勢美元的好時機，你知道的，我們正處於零利率，這從來沒有發生過，每個人都想獲得美元，美元將維持強勁。」他認為在疫情過後復甦期間，美元走強將有助於經濟增長。

在政府新增債務推動刺激措施同時，川普同時希望政府能為債務支付負利率，然而隨著疫情衝擊持續，雖然 Fed 主席鮑爾強調不考慮負利率，但期貨市場仍對賭聯邦基準利率可能於 2021 年跌破 0%。

「若他們要利用負利率的優勢，我們也應該這麼做，我強烈認為我們應該將利率降為負值。」川普認為，美國應該跟進歐盟、日本政策，如此才能強化出口競爭力。

截至台北時間週四 (14 日) 晚間 19 時許，美元指數上漲 0.22% 至 100.51，歐元兌美元下跌 0.29% 至 1.078，美元兌日圓上漲 0.01% 至 107.03，英鎊兌美元下跌 0.28% 至 1.2195。