美初領失業金再增298萬人 新冠疫情導致3650萬人失業

美國勞工部於週四 (14 日) 公佈截至 5 月 9 日當週的初請失業金人數，報 298.1 萬人，高於市場預估值 250 萬人，顯示受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，美國的就業市場仍舊呈現低迷的態勢。

政府所實施的防疫封鎖政策導致企業被迫關閉營業場所，並造成大規模的失業人潮，美國初領失業金人數於 3 月 28 日達到高峰後，連續六週呈現下滑的趨勢，但每週的新增失業人口仍高達數百萬人，使得近兩個月以來的失業人口總數攀升至 3650 萬人，創下史上最高紀錄。

美國初請失業金人數 (圖：CNBC)

根據美國勞工部所公佈數據，4 月份的新增失業人口高達 2050 萬人，且失業率亦攀升至 14.7%，皆創下自第二次世界大戰以來最高紀錄。

此外，美國截至 5 月 9 日當週初請失業金人數的四週均值報 361.65 萬人，續領失業金人數則增加了 45.6 萬人，達到 2283 萬人。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，雖然失業人口仍相當高，但隨著美國實施解除封鎖及經濟重啟計劃，預期就業市場景氣將有望逐漸好轉。

Capital Economics 經濟學家 Paul Ashworth 亦表示，在過去 10 天以來，大部份的州政府已開始放寬封鎖措施，預期在接下來的幾週，企業雇用員工的速度將超越解雇員工的速度，並促使失業率開始下滑。

儘管市場樂觀預期，經濟重新開放將可帶動就業景氣復甦，但美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 對於美國的經濟前景，卻抱持著較為保守的態度。鮑爾認為，若員工處於失業狀態的時間過長，將會減損員工的專業價值及人脈，並造成家庭負債壓力增加。

鮑爾預估，美國失業率將在未來的 1 至 2 個月達到高峰，而由於新冠疫情對於經濟造成了永久性的傷害，因此，就算在企業重新開始營運之後，就業市場仍須較長一段時間恢復。