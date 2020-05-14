合一已收取第一階段授權金1448萬美元

合一生技 (4743-TW) 日前與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma(利奧製藥) 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，今 (14) 日宣布，依約收到第一階段授權簽約金 1448 萬美元。

合一公告，LEO Pharma 依據合約在今日支付第一階段簽約金 1448 萬美金 (稅後 1303.2 萬美元)，合計已收到簽約金共 1848 萬美元 (稅後 1663.2 萬美元)。

合一與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，包括授權案簽約金 4000 萬美元及里程碑金 4.9 億美元，是中天集團首個國際重大授權案。

FB825 將再美國、中國進行臨床試驗，其中合一生技負責在美國執行異位性皮膚炎 2a 期臨床試驗，預計 2021 年上半年完成；中天上海將在中國執行過敏性氣喘 2a 期臨床試驗，預計今年上半年送件、2022 年下半年完成試驗；LEO Pharma 則將於兩項臨床試驗後，承擔後續藥物開發。