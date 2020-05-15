GIS生產Mini LED、低價iPad及Apple眼鏡 Megasite模式有優勢

天風國際分析師郭明錤在最新的報告指出，GIS 將供應 Apple 新產品，包括 Mini LED、低價 iPad 與 Apple 眼鏡，而 GIS 獨特的 Megasite 生產模式將使其受惠。

郭明錤預期 GIS 將打破台表科壟斷局面並取得 Apple Mini LED SMT 新訂單，此新訂單將使 Megasite 垂直整合優勢明顯升級。由於 Megasite 生產模式可同時供應 SMT 服務與面板組裝，利用更高的垂直整合創造出產業價值並有利營收與純益。

郭明錤推估至少 Sharp 的 Mini LED 面板的 SMT 服務將由 GIS 提供，意味 SMT 供應比重至少約 40%，可能自 2020 4Q～2021 1Q 間出貨。

另外，他進一步預估 Apple 將在 2020 2H 與 2021 1H 分別推出新款 10.8 吋 iPad 與 8.5 吋～9 吋的 iPad mini，且 GIS 為主要觸控面板供應商。兩款 iPad 將仿效 iPhone SE 產品策略，賣點在於低價及搭載高運算能力的處理器，而 GIS 因具備 Megasite 成本優勢，所以 Apple 最大中尺吋觸控供應商。

因低價 iPad 機型佔整體 iPad 出貨量約 60%～70%，因此預期這兩款新低價 iPad 機型可望顯著貢獻 GIS 營收。

此外，他們預估 Apple 最快將在 2022 年發表 Apple 眼鏡，GIS 將為獨家或主要鏡片貼合供應商。因 Apple 眼鏡的鏡片將需要多層貼合以提供創新的 MR/AR 使用體驗，此舉勢必大幅提高貼合成本。

而 GIS 在 Apple 供應鏈中有最佳貼合技術的優勢，所以 GIS 將成為 Apple 眼鏡的鏡片貼合關鍵供應商並可望顯著受惠高單價多層貼合鏡片。

郭明錤看好 GIS 的 2020 2Q 營收可望因 iPad 需求強勁而創下同期新高。受惠於新款 iPad Pro 出貨與新冠肺炎帶動 Apple 中尺吋產品需求，預期 GIS 的 2020 2Q 營收 QoQ 與 YoY 均將躍升 30%～35%。中長期來看，GIS 可望因 Megasite 模式而在生產 Mini LED、低價 iPad 與 Apple 眼鏡中明顯受惠。