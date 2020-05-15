危機入市、大師領路，你需要一檔能找到市場潛在價值的基金。

新冠肺炎來襲，全球資本市場為之震盪。這個時候，如何調整自己的投資配置？想危機入市，該如何挑選適合自己的基金？

如果你是一位著眼長期的投資人，想透過時間的複利效果替你累積財富，那麼一檔歷經市場起伏仍能屹立不搖的基金正是你不可或缺的核心配備。而操作高度靈活、廣泛投資於各種收益型資產的法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 就是一檔你一定要認識的基金。

這檔基金主要有以下 2 個特色：

1. 多元收益資產，只買對不買貴

這檔基金成立於 1997 年，至今已經有超過 20 年的歷史，經歷過亞洲金融風暴、金融海嘯等重大金融危機，始終屹立不搖，屢屢成為國內各大基金獎常勝軍，今年更榮獲金鑽獎「環球已開發市場債券基金三年期」的肯定。

基金備受青睞，是因其投資策略靈活，可投資標的廣泛，遍及全球各類固定收益資產，從中發掘具有潛力標的。基金投資範圍包括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債券、高收益債券、可轉債和股票。更重要的是，這檔基金投資哲學不只是盲目跟隨基準指數，而是仰賴投資團隊深厚的研究基礎與經驗，找出價格合理甚或價值被低估的標的，賺取超額報酬。

仔細觀察這檔基金的歷史投資模式可以發現，投資團隊勇於承擔逆市操作的風險；勇於在市場仍處漲勢時賣掉已經獲利的部位、轉進類現金的資產等待良機。一旦市場因為不理性因素出現大跌，即是進場撿便宜的時刻。

舉例來說，在 2015 年全球經歷油價大跌時，這檔基金也經歷相對深的修正。但是投資團隊卻在已經跌深的能源、科技和通訊等產業債券中，找出價值被低估的標的，並勇於買進。也因為這種危機入市的操作方法，讓基金績效在 2016 年、2017 年與市場同步反彈。這樣大膽逆勢操作的手法，確實符合盧米斯賽勒斯投資團隊的投資哲學─「希望能夠讓投資人在一整個景氣循環期間得到應有的報酬，長期投資更能達到複利效果的原因。

資料來源：Morningstar，報酬級別為 R/D USD，統計至 2019/12/31。

「我們相信市場對於時常過度反應。我們的投資決策仰賴基本面債信分析，在市場極度波動時，尤利於發掘潛在價值」，盧米斯賽勒斯投資團隊強調。

2. 堅持不配本金，追求長線回報

這檔基金的第二個特色是其配息政策。對許多台灣投資人來說，「配息」是決定要不要投資一檔基金的重要考量。但多數人可能沒有注意的是，究竟收到的利息來源是什麼？是用本金配的嗎？

按理來說，配息若來自本金有兩個缺點，第一，等於投資人拿到的錢，只是從左口袋放到右口袋，失去投資的意義；第二，若基金於虧損時持續配發本金，等到市場反彈，投資人的本金也已受到一定程度的侵蝕，縱然基金報酬率回升，投資人賺到的報酬也已大打折扣。長期來說，越少的本金就代表越少的實質報酬。

因此，盧米斯賽勒斯投資團隊始終堅持不配本金。檢視法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 過去一年的歷史配息紀錄，配息是實實在在來自投資組合的債券利息，完全沒有配本金。

資料來源：法盛 - 盧米斯賽勒斯。整理：中國信託投信。

盧米斯賽勒斯投資團隊如何看待 2020 年的全球債市？團隊給出以下三個方向。

一、政府救市行動迅速 預期市場將出現一波反彈

新冠肺炎疫情成為今年始料未及的市場黑天鵝，團隊認為信貸的擴張階段已經結束了，許多經濟體因此步入衰退。

團隊認為若將歐洲疫情發展情況作為指標，應該可以看到美國的病例上升曲線在五月底、六月初逐漸平坦。但投資人無須太過悲觀，從中國的經驗來看，封城能有效抑止疫情擴散，同時，結束封城後，經濟也能快速恢復活力。

此外，「政府在財政政策與貨幣政策的大手筆救市，令人相當驚豔」，團隊直言，以美國聯準會來說，政府提供財政與貨幣刺激雙管齊下，提供中小企業堅實的支持。團隊預期高收益債違約率可能提升，許多投資等級債可能被降評，但，目前風險資產價格已反映疫情的影響，隨著政府刺激政策逐步落實，預料市場將出現一波反彈。

二、美國不會實施負利率

四月中以後，美國新增病例數維持在每日２到３萬名之間，已經高於歐洲整體約１萬五千名，美國累積的失業率達到 14.7% 也突破。即使經濟數據並不給力，盧米斯賽勒斯債券團隊依舊預期，美國不會因此實施負利率。

團隊表示，負利率在歐洲、日本施行已久，但沒有看出顯著效果，還可能打亂金融市場運行，因此，預期聯準會不會考慮實施。如果經濟步入衰退，甚至大蕭條 (雖然可能性很低，但仍存在可能性)，我們將會看到美國國庫券出現負利率。聯準會可能會將利率維持於很低的水平，並繼續實施激進的量化寬鬆，搭上同等激進的財政刺激，應能幫助穩定經濟。

三、氣候變遷加速，極端氣候造成黑天鵝事件

法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 其中一位經理人—被國際媒體稱為「債券天王」的丹．法斯則強調，疫情以外他也相當擔心全球氣候變遷對總體經濟所帶來的影響。他以自己居住的美國波士頓為例，近年因極端氣候出現多次暴雨淹沒城市的慘況，他認為氣候變遷可能是下一個「市場始料未及的黑天鵝」。

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