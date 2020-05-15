台股偏向整理 留意兼具題材及基本面族群

受到國際疫情反覆，美國總統與各州市長不同調，建議盡快復工，加上國際政治不確定性因素增溫，近期台股偏震盪走勢。法人建議，仍要慎防市場風險，選股不選市，可以留意兼具題材性及基本面族群。

台股今 (5/15) 日上漲 34.04 點，收在 10,814.92 點，成交量 1,734.31 億元，周線連二黑。富蘭克林華美投信認為，短線國際疫情似乎有捲土重來的跡象，包括美國、墨西哥、韓國等地皆有傳出群聚感染事件，因此，難免造成市場擔心疫情重新擴大的可能。不僅如此，短線來到 5 月 20 日總統談話，有些許不確定性因素影響，這波法人相對偏保守，外資站在賣方居多，加上新冠疫情仍然延燒，牽動股市投資風向，也影響台股走向。

就基本面來看，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，第二季度財報可望明顯優於第一季度；合計已公告的財報結果，第一季較去年同期下滑 18%。受疫情影響，第二季度筆電與平板的需求優於預期，但下半年需求卻是蒙上陰影，仍不明朗。現階段電子業加大備料，第三季需留意庫存去化情形。

至於籌碼面，廖哲宏表示，根據證交所統計，15 日外資賣超 19.21 億元，累積近一周累積賣超達 478.3 億元；由於外資持續賣超，仍需密切觀察何時轉賣為買。目前加權指數回測月線支撐，短期技術面指標屬乖離修正階段，唯多方格局不變，後續觀察季線是否止跌回升。

展望後市，日盛精選五虎基金經理人林佳興認為，5 月份大盤可能轉為震盪整理格局，盤面上仍是個股輪漲態勢，但由於個股表現差異會拉大，選股更為重要，建議可以留意兼具題材性及基本面的族群，較有表現空間。

富蘭克林華美投信也是看好選股不選市，儘管傳統五窮六絕來臨，所幸成交量仍大，今年報稅遞延至六月，仍有資金效應發揮，操作偏向互聯網、雲端儲存、伺服器、醫藥、個人運動器材等廠商，或是以定期 (不) 定額方式投資台股基金，繼續中長期布局。