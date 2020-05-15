疫情推升雲端服務需求成長 Q2全球伺服器出貨季增15%

研調機構 DIGITIMES Research 出具報告指出，第 1 季受中國封城管制措施，導致供貨進度受阻，統計第 1 季全球伺服器出貨僅達 365 萬台，季減 16.9%，展望第 2 季，預期在供貨遞延、需求增加、基期較低等因素，第 2 季伺服器出貨可望達 422 萬台，季增 15.8%。

DIGITIMES Research 分析師龔明德指出，肺炎疫情蔓延至全球，導致首季全球伺服器出貨低預期，但疫情也帶動雲端線上服務、遠端辦公協作需求增加，加速美國、中國等各大廠商加速相關資料中心、伺服器基礎建設力道。

DIGITIMES Research 指出，第 2 季隨著供應逐步恢復，預期在供貨遞延下，第 2 季全球伺服器出貨量將達雙位數季增，達 422 萬台、季增 15.8%，今年上半年整體出貨量也可望年增 16.1%。

隨著全球雲端伺服器需求升溫，也有助台代工廠營運成長，其中台廠集中為北美四大業者代工，包含廣達 (2382-TW) 旗下雲達，緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 皆以資料中心為主要客戶，英業達 (2356-TW) 則以傳統伺服器代工為主。