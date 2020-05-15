〈每日外資外匯觀點〉面對恐怖數來襲 強勢美元硬挺

美國總統川普力挺強勢美元，週五 (15 日) 亞洲盤交易時間美元指數走強維持在 100.3 之上震盪，市場關注週五 (15 日) 晚間有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布、川普是否再度發表貿易相關言論，此外，疫情方面，全球新冠肺炎確診病例已經超過 452 萬例，其中美國累計確診已經突破 145.7 萬例。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管大部分分析師將美元走強歸因於川普力挺「現在是強勢美元的大好時機」，但 BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 認為，川普的強勢美元言論並非美元走強的真正原因，聯準會雖明確表示不考慮負利率，但投資者仍然受到負利率預期的影響，且在美股週四 (14 日) 早盤大跌使得市場避險情緒升高，也提振了美元走勢。

美國上周初請失業金再增 298 萬人，使得近兩個月來新冠疫情導致的失業人數高達 3650 萬人，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，雖然失業人口仍相當高，但隨著美國實施解除封鎖及經濟重啟計劃，預期就業市場景氣將有望逐漸好轉。

Action Economics 分析師指出，美元走高，顯然無視初請失業金人數高於預期和進口物價大幅下降的數據，但大西洋兩岸的經濟基本面依然黯淡，在對經濟重啟有更清楚的看法之前，預計會有更多相同走勢。

週五 (15 日) 將美國將公布零售銷售數據及密西根大學的消費者信心指數， BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 預期，4 月的封鎖措施導致需求持續萎縮，兩項經濟數據預期將進一步惡化，但隨著各州重新開放經濟，下降幅度可能會比較溫和。

經紀商 OANDA 的資深市場分析師 Edward Moya 表示：“一些投資者似乎開始看跌股市，中國和美國的關係持續下滑，美國公布的數據非常黯淡，所有這些都支持避險需求。

在美元走強的同時，歐元則進一步跌至 1.08 以下，歐元區經濟數據有喜有憂，法國第一季失業率改善，從去年第四季的 8.1% 降至 7.8%；德國 4 月份批發價格下降。