4月人民幣存款餘額跌破2500億元 寫6年來新低

人民幣魅力退燒，根據中央銀行公布的最新數據，截至 4 月底止，國銀辦承做人民幣存款餘額跌破人民幣 2500 億元，只剩人民幣 2460.13 億元，為近 6 年來新低水位。

美中貿易戰與新冠肺炎疫情接連重挫中國經濟成長動能，拖累人民幣匯價跳水，人民幣兌美元匯率貶破 7 字頭後，加上新台幣升勢不減，讓人民幣優勢大減，連帶使存款餘額一路下滑。

根據央行今 (15) 日公布最新數據，截至 4 月底止，國銀承做人民幣餘額僅 2460.13 億元，跌破人民幣 2500 億元關卡，創 2014 年 2 月以來、6 年多新低水位。

其中，本國人與企業為主的外匯指定銀行 (DBU) 4 月存款餘額共人民幣 2135 餘億元，較前月減少 70 億元；以境外業務為主的國際金融業務分行 (OBU) 存款餘額共人民幣 325.04 億元，小幅增加 9.06 億元，兩者合計 4 月人民幣存款餘額較前月減少 61.14 億元。

央行官員指出，4 月 DBU 不論法人或個人戶存款餘額全數下滑，法人存款大減 63 億元、個人戶也減少約 7 億元；另外，定存部分也驟減 74.9 億元、活存則小幅增加 4.7 億元。

央行官員分析，法人戶人民幣存款餘額大減可歸類三大原因，包括保險公司投資海外債券匯出、電子業支付貿易貨款，以及投資新發行的人民幣國際板債券。

個人戶存款餘額增加，研判是流入新發行的人民幣計價基金與投資型保單；資料顯示，投信 4 月所發行的人民幣計價基金，累計申購淨額共約 8.06 億元人民幣，成為推升個人戶存款餘額增加的主因。