台股上沖下洗守住10800關卡 三大法人聯手賣超32.3億元

美股昨日驚險由黑翻紅，激勵亞股今 (15) 日普遍走揚，台股早盤由權王台積電領軍，漲逾百點，指數一度站上五日線、10900 點關卡，但隨後又翻黑在平盤之上遊走，終場收在 10814.92 點，小漲 34.04 點或 0.32%，成交值 1734.31 億元，三大法人今日聯手賣超 32.3 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日賣超 19.2 億元，已連續四天賣超台股，但連日來持續加碼富邦 VIX，避險意味濃厚，投信則終止連七買，轉為賣超 2.08 億元，自營商賣超 11 億元，三大法人今日合計賣超 32.3 億元。

美股四大指數昨日早盤因初領失業救濟金人數降幅不如預期普遍下挫，不過，隨著油價噴漲，帶動能源股走揚，銀行股漲勢猛烈，晶片股也受台積電赴美設廠議題帶動，道瓊收漲 1.6%，擺脫連續三個交易日大跌的困境。

台積電今日正式宣布，計劃斥 3600 億元在美國亞利桑那州興建營運一座先進晶圓廠，採用 5 奈米製程，預計 2021 年動工，2024 年量產，激勵今日股價上漲近 2%，收在 298.5 元，其他相關設備股包含家登、漢唐、帆宣及京鼎等，股價也有所表現。

加權股價指數終場上漲 34.04 點，收在 10814.92 點，漲幅 0.32%，成交值 1734.31 億元。

國內疫情緩解，防疫概念股仍舊是盤面焦點，題材不斷，合一獲國際大藥廠新藥授權簽約金，泰博受惠檢測商機發酵，中天、瑞基、聚和等生醫族群也持續獲得買盤青睞。

矽力 - KY 納入 MSCI 標準型指數後，漲勢仍強勁，今日股價收在 1470 元，上漲 7.3%，但盤中一度攻上漲停 1505 元，再創掛牌以來新高。