投資界也有鐵飯碗？保本基金護本金 無懼多空干擾

受到新冠病毒疫情及油價重挫影響，今 (2020) 年經濟成長陷入衰退，各國失業人口為之攀升，景氣不佳的環境之下，收入穩定且不愁失業的鐵飯碗成為民眾嚮往選擇。工作有所謂的鐵飯碗，投資界也有鐵飯碗嗎？目前市面唯一一檔外幣增益保本型基金兼具保本與收益，堪稱是鐵飯碗，無論市場多空如何變化，講求先保本增益的機制，引起市場關注。

要本金？還是要收益？

天下沒有白吃的午餐，高報酬往往伴隨高風險，只是在投資時，顧慮本金不被侵蝕比較重要，還是追求收益比較重要，每個人答案可能不一樣。且為了達到資產配置目的，投資人會透過各種不同商品來作投資，目前常見的理財商品像是定存、保單、保本基金、直投債券、債券型基金，以及股票等。

具有保本特性的商品，是許多國人喜愛的投資標的，包括定存、保單，與保本基金。其中定存與儲蓄險的收益來源主要端賴利率水準，不過目前市場幾近零利率，雖然具有保本效果，而較無資產增值空間。

直接購買債券或是債券型基金，除了領取配息之外，亦可透過買賣賺取價差，實現資本利得；但是若遇到債券發行機構違約或被降評、市場利率變化等等因素，而影響到債券價格，有可能產生損失，故此兩項工具雖具有較高增值空間，但並不保證保本。

新一代保本基金則是結合保本跟增益機制於一身，將大部分資金投資在固定收益商品，達到保本的目的，再利用少部分資金連結投資標的，例如選擇權，以獲取較高的收益機會，只要持有到滿期，即有機會享有保本及增值的雙重效益。

不管哪類商品都有其優點，投資人應該根據風險屬性、家庭責任、個人財務規劃等等各方面綜合評估，選擇合適的理財工具。但是除了個人需求與選擇之外，大環境的變化亦是重要的考量因素。

綜觀過去歷史經驗，金融市場隨時都有可能發生預料之外的情況，包括亞洲金融風暴、科技泡沫、SARS、金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰，一直到今 (2020) 年新冠病毒疫情及石油價格戰，都再再顯現出投資市場的難以捉摸、不可控制，只要遇到一次大震盪，投資人資產可能就會出現大幅縮水。

以投資基金為例，過去 10 多年的大多頭環境，民眾的投資邏輯都是先求收益，再求穩定，所以，總會先問基金配息率及報酬率是多少。然而，今年金融環境更加詭譎莫測，上下起伏如同雲霄飛車，掌握進出場時點的難度升高，令許多投資人損失慘重，在經濟復甦跡象尚不明確之情況下，不妨開始思考轉向保本型基金。

投資成效 1+1 保本 + 增益

保本基金聽起來有點複雜，但架構其實很簡單，收益來源主要有兩部分，一是保本部分：配置於定存、債券等固定收益商品，透過穩健息收，達到保護本金的效果；二是投資增益部分：透過選擇權的衍生性商品，未來有機會獲取高收益，也有可能收益歸零。值得注意的是，連結選擇權之標的，可以很簡單，也可以很複雜，這也是為何很多人一看到選擇權商品，總是一個頭兩個大。

「不懂的，就不要碰！」這是亙古不變的投資定律，一定要投資自己看得懂的金融商品，避免陷入理財誤區。而瀚亞 2026 收益優化傘型基金雖然是屬於結構型商品，但是架構設計很簡單，選擇權標的只有連結「M&G 收益優化基金」，一點也不複雜，投資人可以很清楚明白。

投資增益的計算是參與率 X「M&G 收益優化基金」績效，由於利率條件不同，美元與南非幣的參與率也不一樣，根據市場狀況估算，美元參與率約 20%~50%，南非幣參與率約 100%~300%。參與率自基金成立後就固定不變，所以，簡單來說，投資人只需觀察連結基金的績效即可，「M&G 收益優化基金」報酬率越好，瀚亞 2026 收益優化傘型基金的投資增益也會越好。

選擇權失利 依然能夠領回本金

瀚亞 2026 收益優化傘型基金的保本機制，是將資金配置於外幣定存，有美金及南非幣兩種選擇，美金保本率是 100%，南非幣利率條件較好，保本率可以高達 120%，舉例來說，投入等值新台幣 100 萬元的美金，6 年後保證拿回新台幣 100 萬元，若是南非幣，則保證領回新台幣 120 萬元。

投資增益計算，也就是選擇權報酬部分，是以基金成立後的參與率 X 連結基金報酬率，簡單的說，「M&G 收益優化基金」若沒有正報酬，基金 6 年到期後，投資人仍可以領回本金；反之，若是有正報酬，基金 6 年到期後，則可以領到本金加上投資增益。

所以，瀚亞 2026 收益優化傘型基金最大優點是，不僅保本，還能夠透過選擇權參與投資契機，發揮以小搏大的優勢。如同買權證的概念，若想要投資大立光、台積電等等大型優質龍頭股，不用直接買股票現貨，也可以買權證，掌握上漲機會。就算選擇權投資失利，持有基金至到期後，頂多是領不到投資增益的報酬，但還能夠領回本金。反之，選擇權投資若大有斬獲，領回本金之餘，還可以享有無限想像的獲利空間，可說是進可攻、退可守。

增益連結目標大有來頭

選擇權連結的「M&G 收益優化基金」也不是泛泛之輩，這檔基金操盤者是素有英國債券天王之稱的 M&G 收益優化基金經理人伍諾德（Richard Woolnough）打理，他選債、選股功夫了解，操作更是到位，讓這檔基金能夠達到抗跌追漲效果，創造超額報酬，自成立以來，沒有連續兩年下跌的紀錄，12 年單利平均報酬可達 7.4%。

不僅如此，這檔基金過去 13 年績效更比高收益債高，波動度卻能趨近於公債，堪稱是經得起多空市場考驗，值得長期投資的基金，才能獲得投資人持續青睞，包括金融機構、退休基金等大型法人，將 M&G 收益優化基金列為核心資產。

除了績效之外，M&G 招牌響亮，也是該檔基金獲得市場青睞原因之一。M&G 投資管理公司超過百年歷史，總資產規模逾 4,000 億美元，涵蓋固定收益、證券、房地產、多重資產與基礎設施，其中固定收益領域專家就有 289 位，分析師平均有 13 年產業經驗，成為許多機構法人信任的品牌。

美元、南非幣之風險與收益不大同 視需求選擇

瀚亞 2026 收益優化傘型基金旗下有美元跟南非幣可選，不過投資人該挑選哪一檔比較適合自已呢？其實美元子基金跟南非幣子基金所承擔的風險和收益不太相同，應該視自身需求來評估。舉例來說，美元是台灣投資人最常使用，也持有最多的外幣資產，加上使用範圍廣泛，是進入門檻較低的外幣，再者美元匯率相對穩定，投資人要承擔的匯率風險比較小。

而會申購南非幣計價商品則大多為積極型投資人，除了看好高於成熟市場的優渥利率外，匯率波動也有機會帶來額外報酬，但是亦須承擔貶值時帶來的風險。簡單來說，美元級別適合在震盪環境中想做穩健投資的資金；南非幣級別則是提供手中握有南非幣，或者近期想投入南非幣的積極型投資人。

回到保本基金增益機制這部分，連結標的六年後可以交出什麼樣的成績單，就是重點所在。根據回測結果，統計自成立以來的歷史紀錄，不論大環境是多頭或者空頭趨勢，M&G 收益優化基金都能繳出正報酬的成績，就長期角度來說，的確能夠發揮長期保護資產的效用。以近期環境來試算美元保本基金，用美元 35% 參與率試算投資增益，平均來說 (一般情境)，美元保本基金有 17% 的累積報酬，即使基金 6 年到期後，遇到像今年 3 月如此差的投資環境，除了保本之外，美元保本基金也還有 1% 累積報酬。雖然過去成績不代表未來績效，不過可以看出投資團隊是能經得起市場考驗。

再來看看南非幣保本基金，以南非幣 180% 的參與率試算投資增益，同樣遇到像今年最差的情況之下 (保守情境)，可有 5% 累積報酬。平均來說 (一般情境)，南非幣保本基金則有 87% 的累積報酬，再加上 20% 的定存收益，等於 6 年到期，累積報酬率高達 107%。

雖然本金的利息收益加上投資增益，美元保本基金報酬率遠低於南非幣保本基金，不過美元是強勢貨幣，投資人除了台幣外，普遍會申購的外幣商品以美元居多，加上美元匯率也較南非幣穩定，適合偏好定存型商品的穩健投資人；南非幣高報酬也伴隨著高風險，則較適合積極型投資人，尤其是今年南非幣慘跌，手上握有南非幣資產，不想認賠殺出的投資人，不妨可以考慮將資金轉到更穩健的標的，南非幣保本型基金就是不錯的選擇之一。