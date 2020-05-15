中國4月失業率增至6% 就業市場壓力山大

據中國國家統計局於週五 (15 日) 公佈數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，中國失業率仍維持在歷史高點，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，由於疫情導致經濟成長放緩，預期就業市場仍舊面臨相當大的壓力。

根據官方數據顯示，中國 31 個大城市城鎮 4 月份的失業率達 6.0%，較 3 月份的 5.9% 上升。在新冠疫情於中國最為嚴重的 2 月份，城鎮失業率則攀升至 6.2%，而在過去 3 個月，25 歲至 59 歲勞動人口的失業率，則維持在 5.5% 左右。

中國城鎮調查失業率 (圖：Trading Economics)

此外，勞工每週工時則於 4 月份減少了 30 分鐘，報 44.3 小時。

劉愛華表示，目前整體經濟呈現復甦的跡象，但是，企業復工的狀況、以及海外疫情的影響，仍將對中國經濟造成風險。

華興資本 (China Renaissance) 經濟學家 Bruce Pang 則表示，受到新冠疫情的影響，導致新職缺數減少，此外，海外需求不振亦衝擊中國出口產業，再加上今年的畢業生人數創下歷史新高，預期中國就業市場的壓力仍將持續。

中國中小企業對於中國就業市場景氣及整體經濟成長，扮演著相當重要的角色，但疫情卻導致這些企業面臨沉重的財務壓力。根據數據顯示，在今年第一季，共有 46 萬間企業被迫關閉，而同期間有 320 萬間企業登記設立，較去年同期下滑了 29%。

中國官方表示，在即將於 5 月 22 日召開的人大會議中，就業問題將會是優先討論的議題。麥格理的經濟學家 Larry Hu 表示，為了提振經濟的成長，中國政府已採取了大規模的刺激政策，而未來是否將加速擴大刺激，則取決於就業市場的改善狀況。