〈AI 國家隊〉蔡明忠：3G不需四家業者經營 籲推共同平台

科技部今 (15) 日舉辦 AI 國家隊三年成果展示會，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠針對未來 5G 發展指出，政府推動共頻共網，事實上，僅剩語音功能的 3G 網路更需共頻共網，四家業者中可留一家經營，或打造共用平台，可節省成本、能源。

台灣電信商將在今年下半年陸續推出 5G 服務，由於建置 5G 網路成本高，政府為讓電信業者間的合作更有彈性，允許 5G 共頻共網，蔡明忠認為，若 5G 可共頻共網，3G、4G 更需要共頻共網，尤其僅剩語音通話功能的 3G，更需要建立網路共同平台。

蔡明忠提到，台灣 2017 年停止 2G 服務，全台節省 0.15% 用電量，不僅豎立典範，更是領先全球一大成果。

目前 3G 仍有四家業者營運，分別為中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大及台灣之星，蔡明忠認為，3G 只能語音通話，但現今很少人講電話，且通話可用其他方式取代，3G 遲早都要被淘汰，「3G 在電信業已沒有仗可打」，應讓四家業者變成一家營運。

至於哪家業者合適營運 3G，蔡明忠認為，若是中華電來執行當然是好事，畢竟中華電的網路覆蓋率最佳。