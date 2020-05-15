投資台灣破兆後 再添10家中小企業投資逾37億元

投資台灣三大方案繼昨 (14) 日破兆後，經濟部投資臺灣事務所今 (15) 日再添 10 家中小企業擴大投資 37 億元，包括勝源機械、富騰國際、至成實業、恆誼化工、盛展企業、金御園食品、葉合佑實業、昇詮科技、光宇材料及強方科技，累計投資台灣 3 大方案帶動 490 家企業投資約 1 兆 73 億元。

經濟部表示，強方科技具專利技術可將廢硫酸回收再製成電子級硫酸，提供半導體產業使用，隨著近年電子級硫酸逐年增加，廢棄問題日益嚴重，強方計劃斥資 10 億元在南科打造全國第一座半導體電子級硫酸循環利用工廠，

恆誼化工專攻肥料與硫酸本業，近年與日本三菱化學合作生產電子級硫酸，供應國內半導體大廠化學試劑，並跨足回收科技業廢硫酸液再利用事業，隨需求增加，預計斥資 6 億元，在苗栗頭份新建廠房擴增產線。

至成實業、盛展企業皆預計斥資 4 億元，分別在台中清水、彰化埤頭設立新廠，並導入自動化智慧生產線，提升整體產能，並達到生產出貨一條龍式作業，也提升產品利用率、優化製程降低能耗。

富騰國際近年則跨足醫療、航太、電子軍用品等領域零件應用，去年也成功打入國際航太產業龍頭 AGSE 供應鏈，擬斥資逾 3 億元在高雄大寮設立新廠，讓台灣在高階特殊金屬零件的國際供應鏈上取得先機；昇詮科技也計畫投資 3 億在台灣建立營運總部。

另外，光宇材料、葉合佑實業也將分別投資 2 億元，光宇將持續推動台灣再生能源與科技業邁向循環經濟產業，葉合佑則因應訂單，將在台中大肚新建廠房，利用智慧機械設備提高產品附加價值，木工機廠勝源機械，也預計斥資 1 億元在台中大肚廠擴增智慧化機器設備。

金御園食品則預計投入逾 2000 萬元，在高雄大寮食品工廠增設連續式微電腦控制包裝機、以及蔥油餅成形辨識自動機械手臂組，改善生產效率，同時提升食品安全衛生標準。