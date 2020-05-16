東元被巨鱷狙擊！口袋深不可測的寶佳林陳海父子 奇襲招術解密

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

5 月 11 日一早 9 點鐘，桃園中壢工業區東元電機工廠內已經人聲鼎沸，這一天，東元電機在此舉辦股東會，今年股東會其實並沒有 3 年一次的董監改選，但現場擠爆的人潮，恐怕要勝過今年有改選行情的所有公司。

東元減資案兩軍對決

經營者與股東「和諧時代」已過

原因就是，已經買股買到成為東元電機第一大股東的寶佳集團，在股東會前正式提出「減資 10％」的議案，甚至在股東會前，寶佳與東元之間已經針對減資與否，你來我往好幾個回合，這一天，兩軍終要對決。

股東投票選舉結果，寶佳提出的提議並沒有超過半數股東認可，減資案沒有過關。

但是寶佳與公司派黃茂雄的對決結束了嗎？當然沒有。截至目前為止，寶佳還在持續買進股票，對東元經營者的挑戰聲浪將會愈來愈大，寶佳提出的任何經營意見，東元董事會、經營者，都必須審慎以對。

一個沒有進入董事會的大股東，能對公司經營者提出意見，讓公司必須即時提出回應，甚至送交股東會表決，這在過去台灣的資本市場，可說是幾近罕見的現象。

「過去公司與股東之間『和諧時代』過去了！」眾達國際法律事務所律師羅名威一語點破。

過去，買股票是為了什麼？為了賺錢，那是第一要務，還有呢？每年 6 月股東會領取紀念品，8、9 月等著股息進帳，還有嗎？大致沒有了。

至於你（股東）與公司經營者之間有沒有過任何意見的溝通？甚至是經營策略的探討？99.9％的答案應該都是：沒有。

但是，當台灣資本市場的股東結構開始產生質變，從過去以散戶為絕對多數，到自從 2013 年以來，以法人機構為主的資金，占成交金額比重逐步提高，一舉跨過 4 成的門檻後，台灣股市的天空，開始變得不太一樣。

「聰明錢」占台股 4 成

專業大腦判讀，掀起驚濤駭浪

以 2019 年為例，台灣股市一整年總共成交逾 26 兆元，其中有 4 成的資金、約 10 兆元的交易背後，極大部分是由一群有專業投資素養，甚至結合法律、會計、稅務各方面專業人士的「法人」團隊組成，他們經過縝密思考討論後，所做出的投資交易。

這些「更聰明的錢」也因此在台灣資本市場掀起一波波巨浪，帶來從未有過的挑戰與改變。其中，最大的衝擊與變化，就是對這些被投資的上市櫃公司形成「公司治理」的壓力，乃至於「經營權」的挑戰。

以寶佳集團為例，堪稱是近幾年來台灣資本市場上最叱咤風雲的集團，由集團大家長林陳海領軍，他橫空出世的氣勢，幾乎讓所有上市櫃公司經營者聞風喪膽。

在寶佳集團尚未正式浮出水面之前，「林陳海」三個字，在台灣幾乎毫無記憶點，但過去數 10 年來，寶佳集團幾乎連年全台推案第一，累積數 10 年的獲利。如今，林陳海掛名董事長的公司，就有「寶佳資產管理」、「合陽管理顧問」以及「合佳投資」三家公司，其中，由合陽管理轉投資的寶佳資產，資本額就有 230 億元之譜，恐怕是全台最大的投資公司之一。

來源：《今周刊》 第 1221 期

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