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庫德洛：美中貿易協議依然有效 獻計美企所得稅減半

鉅亨網編譯羅昀玫
庫德洛：美中貿易協議依然有效 獻計美企所得稅減半。(圖片：AFP)
庫德洛：美中貿易協議依然有效 獻計美企所得稅減半。(圖片：AFP)
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美國政府持續吸引美國企業回流，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (15 日) 提出個人意見，表示企業所得稅率減半能激勵美企回流開展新投資。此外，他還提到，美中第一階段貿易協議仍是有效的。

川普政府正在推動一系列強化「美國製造」的措施，希望吸引美國企業回流，美國總統川普威脅對在海外生產的美企開徵新稅，並揚言要把重要供給和設備的製造工作帶回美國，然而，庫德洛有不同的想法。

庫德洛週五受訪時表示：「如果企業從美國境外搬回美國，為何不提供 50% 的企業所得稅優惠呢？」

庫德洛稱：「目前所得稅率是 21%。何不嘗試幾年甚至更長的時間，採用 10.5% 的企業所得稅，預料這將使美企非常有競爭力，而且企業會對回美展開新投資感到友善。」

庫德洛強調，這只是一個想法，而不是一項政策。

在評論美中貿易關係的最新發展時，庫德洛表示，美中兩國 1 月達成的第一階段貿易協議不會失效，兩國仍在努力執行該協議。

川普近期頻頻抱怨，和中國新冠肺炎帶來的損害相比，一月份美中簽署的貿易協議所帶來的任何好處皆顯得微不足道，「(就算簽) 一百個貿易協議並不能彌補生命損失」，引發外界關注，美中協議恐將生變。

庫德洛週五說，美中第一階段貿易協議絕對不會失效，中國購買速度有點慢，但這與市場和經濟狀況有很大關係。