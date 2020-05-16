美國史上最大規模！眾議院通過3兆美元紓困案 闖關參院難度高

美國眾議院週五 (15 日) 晚間通過表決通過 3 兆美元紓困計畫，但在參議院誓言杯葛下，這項刷新歷史紀錄的最新一輪刺激措施想闖關成功，難度相當高。分析師表示，在最樂觀情況下，兩黨可能經過大幅協商和妥協，最快 6 月交由總統川普簽署立法。

民主黨佔多數的眾議院週五以 208 票對 199 票通過這項 3 兆美元的紓困計畫，規模超過 3 月下旬通過的第三輪 2.2 兆美元「關懷法案 (Cares Act)」。受到疫情影響，表決罕見以代理人和遠距投票的方式進行。

被暱稱為「英雄法案 (HEROES Act)」的最新紓困計畫內容包括：近 1 兆美元額外援助州和地方政府；第二輪全民現金，個人 1200 美元、家庭每戶 6000 美元；2000 億美元提供給必要員工的工作津貼；750 億美元病毒檢測；100 億美元小企業緊急援助貸款等。

美國參議院多數黨領袖、共和黨籍的 Mitch McConnell 已經明白表示，對眾院最新提案不感興趣。他週四表示，眾議院多數黨領袖佩洛西 (Nancy Pelosi)「提出 1800 多頁、立場左派的荒謬說法，然後說這是冠狀病毒救濟法案」。

分析師：最快 6 月簽署立法

Height Capital Markets 分析師說：「我們認為，關於第四輪法案的最終版本，將一路協商到 5 月底才會有結果。預料紓困案最終能過關，但會拖到 6 月 (才能簽署立法)。」

Veda Partners 經濟政策部門主管 Henrietta Treyz 預測，第四輪紓困計畫的最終規模可能介於 1 兆到 1.5 兆美元，最快 6 月才有可能落實。

不過《CNBC》週四報導，兩名不具名美國官員透露，白宮可能支持再次發放現金支票。