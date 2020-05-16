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中國報復前景可怕 晶片股遭遇猛烈抛售

鉅亨網編譯羅昀玫
中國報復前景可怕 晶片股遭遇猛烈抛售 (圖片：AFP)
中國報復前景可怕 晶片股遭遇猛烈抛售 (圖片：AFP)
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週五 (15 日) 新冠危機未除，中美貿易戰又來攪局，川普政府發布新的出口限制令，中方揚言將祭不可靠實體清單報復，促使晶片股、設備股遭遇猛烈抛售。

美國商務部於週五 (15 日) 宣布將華為的臨時許可證再延長 90 天，並警告這將是最後一次延長。此外，商務部還發布新出口限制令，禁止使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美國政府核可的情況下供貨給華為。

中國官媒《環球時報》社評透露，中國政府回擊美方將不會不手軟，會啟用不可靠實體清單反制美方，點名調查蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、思科 (CSCO-US) 等美國科技大廠。

此外，晶圓代工廠台積電周五宣布赴美設 5 奈米晶圓廠，但華爾街關注對台積電與華為關係的新限制。

Raymond James 分析師 Chris Caso 稱，如果沒有台積電，華為將無法真正建立電信基礎設備，如果新的商務部規則成立，台積電將不得不停止向華為發貨，實際上華為沒有其他選擇。

美中貿易戰週五展開最新篇章，此消息促使晶片股、設備股陷入殺戮戰，費城半導體下挫 2.19%，報 1,700.89。

(圖片：investing)
費半走勢圖 (圖片：investing)

半導體設備股血染，泛林集團 (LRCX-US) 下跌 6.38%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.39%；泰瑞達 (TER-US) 下跌 7.33%；科磊 (KLAC-US) 下跌 4.82%；艾司摩爾 (ASML-US) 下跌 3.31%。

晶片股也不例外，高通 (QCOM-US) 下跌 5.08%；美光 (MU-US) 下跌 2.89%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.15%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.32%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.35%。

財經媒體 CNBC 節目主持人 Jim Cramer 表示：「全球面正臨著新冠疫情 (COVID-19) 帶來前所未有的經濟災難，我們瘋了嗎？現在不是時候和中國展開貿易戰，北京報復的前景是可怕的。」

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