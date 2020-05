〈能源盤後〉全球放寬防疫限制 原油需求前景改善 WTI本週上漲19%

週五 (14 日) 交易,原油期貨價格收高,WTI 原油價格本週漲幅達 19%,係因主要石油生產國減產以及全球重啟部分經濟,原油出現需求復甦的早期跡象,讓原油找到支撐力。

FXTM 貨幣策略和市場研究部門全球主管 Jameel Ahmad 表示,「就目前影響石油的主題來說,整體方向上來說幾乎沒有什麼變化,但因 WTI 6 月期油將於下週二到期,因此原油發生任何事都有可能。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.87 美元或 6.8%,收每桶 29.43 美元。

WTI 6 月期油將於下週二收盤後到期,根據道瓊市場數據,本週漲幅 19%,週五創下 3 月 13 日以來最高收盤價。

July WTI crude CLN20, +6.63%, the most active contract, rose $1.64, or 5.9%, to settle at $29.52.

6 月 WTI 盤中高點 29.92 美元、7 月 WTI 盤中高點 29.78 美元。美國瑞穗證券能源主管 Robert Yawger 指出,6 月和 7 月之間的價差從正價差快速轉為逆價差,「此舉暗示了許多正面發展,所有都暗示基本面正在好轉。」

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.37 美元或近 4.4%,收每桶 32.50 美元,本週收高 4.9%。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 報告指出,「市場焦點越來越轉向供應,因為許多 OPEC + 國家達成或超越其減產目標。」

沙國 6 月起將額外減產 100 萬桶 / 日,UAE 和科威特對減產的貢獻也超越其配額目標,俄羅斯產量也接近目標。

Gammel 表示,OPEC+ 最深度的減產行動「只延長至 6 月底」,但 OPEC + 可能在 6 月 10 日會議上再同意延長。

美國產量下降也有助於支撐原油價格。根據 IEA 週四公布的月報,全球 5 月份原油供應量驚人大降 1200 萬桶 / 日,使其降達 8800 萬桶 / 日,觸及 9 年低點,其中美國產量為關鍵推力。

Gammel 報告指出,「美國鑽井機具數量已潰堤,以目前的節奏來說,我們估計到結束 2020 年,美國產量將下降 250 萬桶 / 日。」

貝克休斯(Baker Hughes BKR)週五公布,美國活躍的鑽井平台數量本週減少 34 個,剩下 258 個,已連續 9 週下降,暗示國內原油產量即將下降。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Balint Balazs 表示,「隨著全球放寬防疫限制,提升行動性和燃料的消耗程度,需求前景逐步改善,這也有助於收緊市場平衡。」

「因此,IEA 今年的年度需求變化已略微改善,自先前估計年度需求下降 930 萬桶縮減為 860 萬桶。」

「但儘管目前需求回彈,但其軌跡仍具有高度不確定性,且倘若重啟經濟後引發第二波感染,一且仍會改變。」Balazs 說。

其他能源商品