部分邊境解封+美鑽井數創45年新低 WTI飆2個月來新高

全球各地陸續傳出開始放寬旅遊禁令，再加上美國鑽井台數量創下 1975 年以來新低，帶動油價在亞洲時段應聲大漲逾 4%，美國西德州原油期貨價格創下 3 月中旬以來新高。

資料來源: investing.com

而受到新冠肺炎影響，原油出現供需失衡，導致油價先前經歷一波大跌後，衝擊美國頁岩油開採活動，據美國油服公司 Baker Hughes 數據顯示，美國 5 月第一周石油和天然氣的鑽井台數量下滑 34 座，總數降至 374 座，創下 1975 年以來的新低。

美國能源企業正大舉退場，油價的低迷使得企業開始大幅裁員，削減預算，取消合約和關閉油井。Baker Hughes 表示，在短短八週的時間裡，有 53% 活躍的美國石油和天然氣鑽井平台已經關閉。

Baker Hughes 的鑽井台數據一直是能源產業的關鍵指標，因為鑽井台數量與原油產量之間有著密切的關聯，自今年三月中旬美國原油產量來到每日 1310 萬桶高峰以來，目前美國頁岩油每日已減產 120 萬桶，減幅約達 9.2%。

另外，外媒週一 (18 日) 報導指出，中、日、韓三國已就放寬商務活動的邊境管制事宜進行磋商，以協助三國間商業活動的恢復。

此外，義大利從 6 月 3 日起將重新開放民眾出境旅遊，同時外國遊客也可入境。而波羅地海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞已取消三國間的旅遊限制，同時歐盟也呼籲成員國重新開放邊境管制與解除旅遊禁令，為油價需求面帶來好消息。